峰會將擦出什麼火花 歐盟緊盯

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中國時報
／綜合報導

普普會今天登場，歐洲聯盟（歐盟）擔心美俄走近會進一步擴大美歐裂痕，莫不繃緊神經看這場峰會將擦出什麼火花。

過去一年半，歐盟嘗試各種方式影響川普，但無論是德國總理梅克爾的冷臉相待還是法國總統馬克洪大打「好哥兒們」情誼，都沒能改變川普的決定。

對歐盟來說，川普上台後一系列動作，包括對歐盟產品加徵關稅、揚言退出北約、要求北約支付保護費、暗示將減少北約在波羅的海國家的駐軍和軍事演習規模，在在降低了美歐間的互信，也動搖了二戰後以美歐合作為基礎所建立的國際秩序。

歐洲最擔心美俄在烏克蘭問題上達成一定默契，若美承認俄對克里米亞的「吞併」，將進一步分裂烏克蘭，不僅對歐洲前線構成安全威脅，也迫使歐洲對烏克蘭背負道義上的責任。波羅的海三小國更擔心步上克里米亞後塵。因此，川普若在烏克蘭問題上對俄讓步，無疑將進一步分裂歐美關係，連帶重擊北約。

俄羅斯專家邁斯特（Stefan Meister）說，普丁無疑會試圖在歐美之間挑撥離間，也樂見美國勢力撤出歐洲，現在的關鍵是川普是否會不和歐洲盟國商量就逕行對普丁做出承諾，以此要脅歐洲，達到自己向歐洲漫天要價的目的。

歐洲領導人對川普的一些警告，宣示作用大於實質，目的是增強歐洲內部凝聚力。歐洲很清楚，美國戰略重心已移往亞太與中東，歐洲實力也在下降，這時更不可能放棄與美軍事合作。目前沒有一個歐洲國家有實力單獨抗美，唯有團結才能提高和川普談判的籌碼。

儘管如此，專家認為美國不大可能真正棄歐親俄，因為美國民主、共和兩黨主流仍對俄有高度戒心，視後者為競爭對手。他們指出，川普一些看似緩和美俄關係的舉措，部分是為施壓歐洲，逼歐洲提高對北約的軍費與承諾。

(中國時報)

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