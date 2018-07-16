角逐連任 川普自認穩贏

2018年07月16日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普15日結束英國訪問行程，前往芬蘭首都赫爾辛基，迎接今天登場的美俄峰會。川普在空軍一號接受英國資深媒體人摩根專訪，兩人天南地北什麼都聊。川普證實將角逐2020大選，放話說民主黨無人能與他抗衡，他贏定了。川普也展現難得的溫馨一面，透露英女王伊莉莎白二世讓他想起自己的母親。

這段訪問15日早晨在摩根主持的獨立電視台（ITV）節目「早安英國」播出，摩根也在15日出刊的《周日郵報》撰文，描述專訪經過。摩根與川普淵源深厚，他曾參加川普的真人秀《誰是接班人─名流版》，也獨排眾議預測川普會當選總統，川普多次接受摩根專訪。這回兩人從女王、脫歐、北約、普丁、金正恩、移民、墮胎…無所不談，川普甚至分享總統版的M&M巧克力給摩根吃。

摩根詢問川普角逐2020年大位是否有何疑慮，川普起初還保守回應，「你永遠不知道健康狀況會怎樣，或會發生什麼事。」但摩根窮追猛打，「你看起來很硬朗」「我看了你今晚的菜單，你吃得很健康…你到底要不要選2020？」

被捧得陶陶然的川普終於講實話，「我真的有打算，看起來大家都希望我選。」摩根問，「你認為有哪個民主黨人可能打敗你嗎？」川普洋洋得意說，「沒有，沒半個。他們我很清楚，我看不出有誰（做得到）。」摩根又問，「因此自由派要面對的不是再2年，可能是再6年？」川普正色道，「他們推不出適合的候選人。」

談到和女王會面，川普說，第一個念頭就是想到自己的母親，因為她是女王的鐵粉，女王出席的重大典禮，母親都會看電視轉播。川普告訴摩根，「我跟（第一夫人）梅蘭妮亞說，你能想像我母親看見這景象的模樣嗎？」「女王很了不起，她很敏銳、睿智、美麗，她是個很特別的人。」

(中國時報)