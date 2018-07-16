假釋交保千萬 林睿紘又跑了

2018年07月16日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

拒赴警局報到棄保潛逃要犯一覽表

前上櫃公司鼎太國際科技執行董事林睿紘，10多年前涉嫌掏空數碼戲胞及鼎太公司5億多元逃亡大陸，2016年在上海落網，被押解回台，林5月底假釋出獄，法院要求他交保1000萬，並每晚赴派出所報到，結果林7日就未報到，棄保潛逃，法院拘提他不到，認定林已逃匿，沒收其1000萬保證金，並二度通緝。

林睿紘是繼慶富獵雷艦案被告陳偉志、「冠妥脂」偽藥案被告潘駿達後，今年第3位未向派出所報到棄保潛逃的重大通緝要犯。

掏空數碼、鼎太資金5億

45歲的林睿紘，原名林育德，早年擅長財務操作，卅多歲任職年代網際事業副總、鼎太國際科技執行董事，疑挪用年代資金外，2004、2005年與任職數碼戲胞科技董事長的弟弟林煜晉以「董事長暫借款」等名義挪用掏空數碼、鼎太2公司資金5億餘元，涉嫌違反證券交易法等罪。

調查局北機站2006年展開偵辦，但林睿紘已先搭機到金門再偷渡至大陸，持「林育德」的台胞證往來上海及香港等地，並與大陸友人合夥成立大樓管理公司。事後林煜晉也逃亡，迄今下落不明。

北院2008年通緝林氏兄弟，2016年林睿紘持偽造的幾內亞、馬紹爾群島護照入境上海時被逮，同年2月調查局在大陸公安協助下，赴陸押回林歸案。北院訊後裁定林150萬元交保，因林另涉侵占案被判刑3年6月確定，交由台中地檢署執行發監。

報到放鵨子 住處租他人

林今年5月底獲假釋出監，北院傳喚他出庭，裁定林加保850萬，並限制住居、出境及出海，規定每晚8時至12時須到北市警信義分局吳興街派出所報到。

但林只乖乖報到了1個多月，7月6日員警發現林未報到，7日凌晨到林住處查訪，發現該處被林父租給他人居住，林根本不住那裡，緊急回報北院，北院發拘票指揮警方拘提，但林已行蹤不明。北院9日傳喚具保人林父，林父不到庭，林的律師也稱找不到林，認定林已逃匿，沒收林父繳付的1000萬保證金，並對林發布通緝。

(中國時報)