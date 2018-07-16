搜索醫美診所 竟也放颱風假

2018年07月16日 04:10 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

颱風瑪莉亞襲台，雙北颱風假不同調，造成公司行號、政府機關作息大亂，檢警辦案也因放颱風假，導致搜索行動延期的罕見事例。檢警偵辦「比妳美」醫美診所案，原訂11日會同北市衛生局人員搜索診所，結果因新北市政府宣布當天放颱風假，致家住新北市的衛生局人員休假，檢察官因搜索票延期，只好隔天親自帶隊搜索診所。

位於北市中山區的比妳美醫美診所因醫療糾紛，診所負責人劉恬嘉被控涉嫌業務過失傷害罪，檢警懷疑，劉女不具醫師資格卻執刀手術，違法從事醫療行為，疑涉犯醫師法。北市刑大偵二隊因本案事涉醫療機構及法規，通知北市衛生局派員會同查辦，並向台北地院聲請搜索票，預訂7月11日搜索診所。

由於10日適逢颱風瑪莉亞來襲，僅一河之隔的新北市、台北市放颱風假卻不同調，但台北地檢署10日晚間仍決定翌日依原定計畫搜索診所。

結果，11日一早，警方照著原訂時間抵達診所樓下，等了半天卻沒有看到衛生局人員現身，經緊急連絡衛生局，才得知原先排定會同檢警搜索的人員，因家住新北市放颱風假，所以休假不出門，警方為求慎重，搜索行動只好臨時喊停。

隔天上午，北檢檢察官擔心搜索延期，致搜索消息走漏，親自帶隊前往比妳美診所進行搜索，一行人在診所樓下等到衛生局人員出現，才正式進入比妳美診所執行搜索及約談。在衛生局人員的協助下，檢警順利查扣病歷、帳冊、藥品等相關證物，並約談診所負責人劉女、以及疑似充當診所人頭負責人的9旬老醫師等人。

(中國時報)