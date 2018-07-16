老師捐髮助癌友 女兒募款響應

2018年07月16日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

為了幫助癌友，慧貞（右）10年內5度捐髮，女兒邦媛（左）不僅也在去年加入捐髮行列，更透過單車環島、攻頂雪山等方式來代為募款。（倪浩倫攝）

癌症希望基金會昨舉辦第4屆百人捐髮活動，40多歲的國文老師慧貞，10年前透過新聞得知，癌友需要「假髮」來提升自信，毅然決然捐出留了30多年的長髮，往後每2年就捐剪一次，作為假髮供癌友使用，昨更是第5度「落髮」，她女兒不僅一同捐髮，還透過環島、登雪山來幫忙募款，甚至捐出獎學金，以實際行動挺媽媽。

昨天的百人捐髮活動，還出現10餘位男性捐髮助癌友。基金會執行長蘇連櫻說，過去幾年，基金會每年提供約2000頂假髮給癌友，或送到偏鄉醫院代捐給有需要的偏鄉癌友，盼讓許多因癌症療程而掉髮的癌友重新找回自信，不再受外界異樣眼光，激起赴戶外走動的熱情。

國文老師慧貞昨雖是首度參與百人捐髮活動，但生涯已第5度捐髮；10年前，她透過新聞得知有「捐髮助癌友」的消息，認為自己髮質好，天生就該捐髮助人，儘管30多年來從未剪過短髮，但仍毅然決然到髮廊剪去30公分的長髮，寄到癌症希望基金會。

往後，慧貞平均每2年會捐一次髮，數年前，慧貞的好朋友兼同事罹癌，治療過程也面臨落髮問題，但在基金會提供假髮後重拾自信，更堅定慧貞助人的信念。她利用擔任班導機會，跟同學分享這有意義的行為，10幾名學生畢業時一口氣剪捐留了3年的頭髮，給自己一個有價值的畢業禮物。

慧貞女兒邦媛受到她影響，也在去年捐髮，更感人的是，邦媛考慮到作假髮需要經費，於是透過騎單車環島、攻頂雪山等方式來代為募款，日前也捐出參加青少年志工服務時的獎學金，以實際行動來挺媽媽。

慧貞說，她是個平凡人，沒有什麼可歌可泣的捐髮動機，但想到平凡人也可幫到人，她會持續捐下去，也希望能發揮微小的影響力，讓更多人投入捐髮助癌友這項有意義的活動。

(中國時報)