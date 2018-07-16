11小首都爭奪戰 群雄並起

2018年07月16日 04:10 中國時報 莊旻靜 、 陳慶居 ／綜合報導 ／綜合報導

竹北市長何淦銘（左，莊旻靜攝）挑戰連任，面臨竹北市前市長、現任縣議員楊敬賜（右，莊旻靜翻攝）回鍋再戰。

縣治所在地與該縣人口數

前言：全台縣政府所在地的11處縣轄市，由於人口密集，更是該縣政經、文化活動中樞，堪稱小首都，縣治市長往往是一方之霸，橫跨派系、藍綠通吃，挾雄厚民意基礎，縣長也得敬他三分，過去不乏縣治市長更上層樓、直取百里侯寶座例子。年底9合1選舉將近，11小首都爭奪戰炮火四射，戰況激烈不亞於縣市長選舉。

新竹縣、苗栗縣兩大客家大縣，縣治所在地竹北市、苗栗市市長選舉，備受關注。竹北市人口突破18萬，是全台第3大縣轄市，現任市長為無黨籍的何淦銘，將挑戰連任，不過國民黨籍現任縣議員、前市長楊敬賜也宣布回鍋參選，日前也前往國民黨部完成登記、爭取提名，形成兩強相爭。

竹北市長 兩強相爭

楊敬賜曾任縣議員，本屆因擔任兩屆市長任滿，轉戰縣議員勝選，至於為何再回鍋參選，楊敬賜指出，太多基層反映，過去他任內政策、工程未能延續，要求他出來再選市長。

何淦銘本屆以4萬8000餘票實力，力壓對手，何淦銘同樣曾擔任縣議員，基本盤穩固，他說，楊敬賜好的建設能做的一定都有延續，施政則以民眾利益為前提爭取，目前也期望以政績爭取市民認同。

竹北市過去為客家、閩南人口混和的鄉鎮，選舉以宗親、派系票為主力，不過因竹北市鄰近新竹科學園區，外來人口大增，居住型態也以大樓為主，市長選舉除了既有宗親、派系票源，如何爭取外來人口、科技人的認同，也成為選戰焦點之一。

苗栗市長 4搶1

至於下屆苗栗市長選舉，因現任市長邱炳坤2任即將屆滿，選情進入全新局勢。

國民黨提名縣議員邱鎮軍，但參與初選的縣議員禹耀東和市代會主席賴桂煖，堅持參選到底的決心未變，邱面臨藍營分裂的考驗，另要迎戰代表民進黨的前縣黨部主委張喜慶。

張喜慶是民進黨元老幹部，曾任縣黨部主委職務，也有參加立委黨內初選及2次參選縣議員的選戰經驗，但這次他要以無黨籍身分投入苗栗市長迎戰。他說，地方行政首長不宜有太濃厚的政治色彩，鑑於縣治地人口跌破9萬人，希望打造苗栗成為客家文化城，再創榮景。

國民黨早於4月中旬完成苗栗市長參選人黨內初選作業，邱鎮軍民調結果領先對手禹耀東及賴桂煖約11％，確定獲得提名，當時禹與賴對民調結果並未多表意見。

到了5月18日，禹耀東退黨同時表態要投入市長選舉，賴桂煖同日受訪時也表示堅持參選到底，選情對藍營而言，似乎又回到初選前「三強鼎立」，加上張喜慶，形成4搶1前所未見的超級戰區。

(中國時報)