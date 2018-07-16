斗六藍營分裂 屏市拉鋸戰

2018年07月16日 04:10 中國時報 許素惠 、 林和生 ／綜合報導 ／綜合報導

雖雲林縣、屏東縣府皆為綠色執政，縣治地斗六市和屏東市長選舉卻向來是藍軍占上風，但此次年底選舉，兩市國民黨提名人同遇強力挑戰。

斗六市長選舉三強爭霸，縣議員林聖爵在國民黨內初選出線，但遭遇水利系統暗助無黨籍、現任斗六市代表會主席陳明章的黨內分裂危機；陳以無色力量自居，吸納部分淺藍與淺綠選民；民進黨徵召形象牌前古坑鄉長林慧如，力圖翻轉縣治所在。

身兼國民黨斗六市黨部主委的林聖爵，在該黨縣長提名階段力主全民調，外界解讀是為立委張麗善獲提名鋪陳，因而與亦有意爭取提名的雲林水利會長林文瑞產生齟齬，斗六市長黨內登記時，水利系統挺前市長楊鎮文，對林還以顏色，增添接棒市長變數。

斗六市從未「綠化」過，林聖爵基層實力穩固，是現任市長謝淑亞欽點的人選，原被看好可以順利接棒繼續藍色執政，詎料，被該黨內縣長提名紛爭波及，水利系統若撒手，對林選情具殺傷力。

陳明章企圖在藍綠夾縫中突圍，除獲原有意角逐市長的議員林岳璋等力挺外，目前積極拉攏水利系統及淺藍族群，加上本身和綠營互動良好，看好度加溫。

林慧如堪稱民進黨雲林縣內首屈一指的形象牌，4屆議員、2屆古坑鄉長毋需競選旗幟、宣傳車，依舊高票當選，深受期待能讓縣治地藍天變綠地。

而屏東市長國民黨參選人將由現任屏東市民代表會主席林恊松披掛上陣，對決在民調中出線的民進黨屏東縣黨部前主委李清聖，藍營傾全力盼能守住這重要灘頭堡，綠營面對強敵，若內部能整合成功，選戰則呈現55波，鹿死誰手還難下定論。

綜觀年底選情，雖然民進黨中央執政不力，但此次地方大選，仍被民進黨視為最接近市長寶座的一次。李清聖很早就表態參選，完成黨內初選後，以逸待勞準備一戰；相較之下，國民黨日前始終無人表態，被綠營占盡氣勢。

不過情勢在近月前起了變化，曾任5屆市民代表，其中2屆副主席、2屆主席的林恊松，在現任屏東市13名市民代表及76名里長連署推薦下，鬆口願意承擔，近百位基層民代包含藍綠及無黨籍，可見林驚人基層實力。

屏東市的基本盤藍大於綠，但2009及2014年選舉，藍營雖然贏得市長選舉，屏東市的縣長選舉票，卻綠多於藍，顯示選民分裂投票，選人不選黨，藍綠最後誰能出線，眾人等著看。

(中國時報)