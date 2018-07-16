馬公3人廝殺 台東老少對決

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中國時報
／綜合報導

澎湖馬公市長近年已跳脫藍綠對決思維，常見多人廝殺局面，今年由現任市長國民黨葉竹林、民進黨黃健忠、無黨籍蘇崑雄競逐；台東市長則由民進黨新秀洪宗楷挑戰爭取連任的國民黨老將張國洲，世代交戰精采可期。

現任馬公市長葉竹林，當年從國民黨出走，脫黨參選，以黑馬之姿擊敗呼聲極高的藍營候選人，葉竹林經一段時間停權後，再度回到國民黨。

詎料，3年後戲碼重演，換成曾任澎湖縣議長及馬公市長蘇崑雄一掃縣長選舉失利陰霾，回鍋參選馬公市長，同時宣布退出國民黨，以無黨籍身分同室操戈。

民進黨推派前縣黨部主委的地方政壇新生代黃健忠披掛上陣，然而沒有參政經驗、對於行政體系不嫻熟，也是最大隱憂。

台東市是出現年輕新秀挑戰資深老將戰況，現任台東市長張國洲在基層經營多年，年底選戰主打「行動、穩健、續航」，勝算較大，而綠營洪宗楷則以「新市力」為競選主軸，正急起直追。

國民黨提名、爭取連任的張國洲擔任民代17年，3年多前與民進黨強棒賴坤成力拚，最後只以681票險勝，在市長任內，張國洲經營市政四平八穩，加上努力、謙和，外界認為勝選機會大。

而洪宗楷以「年輕夠帶勁，台東向前進」為訴求，但他只擔任過3年多議員，實力比同黨的賴坤成還有一段距離，加上台東市人口結構以公教人員居多，年金改革等政策，恐造成負面效應。

(中國時報)

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