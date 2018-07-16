宜市 花市 投市 太保 現任占優勢

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中國時報
／綜合報導

相較竹北等地的鏖戰，宜蘭市、花蓮市、南投市及太保市選情相對單純，皆為爭取連任。宜蘭市因軍公教人員較多，過去是藍大於綠，但民進黨籍的江聰淵在本屆市長選戰中勝出，3年多來施政表現頗受肯定，一般認為可望連任，國民黨推出警界退休的張森霖，順著軍改、年改引發的「反綠」氛圍，並配合宜蘭市選民結構，頗有可為。

2年前投入花蓮市長補選，成功讓藍天再現的魏嘉賢，將挑戰連任，他曾任3屆縣議員，生涯累積4場選戰全勝戰績，是國民黨超級實力派戰將，加上現任優勢，選情穩定，民進黨則面臨「找嘸人」窘境，對綠營而言，年底花蓮市長選舉勢必是場苦戰。

南投市向來藍大於綠，市長宋懷琳根基扎實，挾現任優勢，讓民進黨推不出適當人選與之抗衡。7月初，37歲的律師藍明浩以無黨籍身分宣布參選，他是政治素人，但擔任南投市農會總幹事的父親藍獻謀有一定人脈，是否對宋懷琳構成威脅？有待觀察。

嘉義縣是少數綠色完全執政縣市，全縣18鄉鎮，僅大埔鄉、阿里山鄉為國民黨籍執政。縣治所在太保市，由民進黨籍執政已10多年，市長黃榮利已獲民進黨提名連任，加以本屆施政頗受市民認同，外界看好度高。反觀國民黨，至今仍沒有黨籍人士表達參選意願，短時間難以突破。

(中國時報)

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