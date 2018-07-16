海砂屋未停用拒拆除 重罰

建管處為加速拆除海砂屋，修法加重裁罰。（本報資料照）

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中國時報
／台北報導

台北市海砂屋逾2000戶，因住戶整合困難拆除速度牛步，建管處為加速推動海砂屋拆除重建，近期修法明訂海砂屋未停用且不同意重建戶，罰金從5000元調高1倍至1萬元，累計裁罰頻率從半年改為3個月1次，8月1日起正式上路。

新法8月1日上路

北市海砂屋大多是1981至1983年興建，歷經921大地震及長時間使用，陸續出現牆壁或天花板混凝土剝落、鋼筋裸露等情況，居住安全堪慮，經統計目前北市尚有55件海砂屋，46件列管須拆除重建、9件可補強，總共有逾2000戶海砂屋，其中以士林區15件、592戶最多。

建管處指出，海砂屋若被認定要拆除重建，公告2年後必須停止使用，因應許多海砂屋有住戶不願配合，於是修改海砂屋未依限停止使用罰鍰處分裁罰基準，下月起，若停止使用戶達全幢總戶數三分之二以上、領有拆除執照或建照，未停止使用住戶每次裁罰金將從5000元提高到1萬元，連續開罰期限也從6個月縮短為3個月。

針對海砂屋出租或營業場所使用者，因房客及消費者不易察覺建築為海砂屋，若經3次裁罰仍不停止使用，將對建物所有權人開罰10萬並限期1個月內停止使用，逾期未改善則斷水斷電。

參與更新可暫免裁罰

建管處說，此次修法除加重罰金及縮短連續開罰頻率，同時放寬海砂屋住戶參與更新重建暫免裁罰，只要備妥「安全判定書」及「自負安全責任切結書」，即可申請免罰，希望提高所有權人同意拆除比例，縮短海砂屋重建時程，確保民眾居住安全。

(中國時報)

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