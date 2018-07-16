傳達客家意象 築夢舞出國際

「築夢舞集」赴美演出，充滿客家意象的舞蹈表演動人。（莊旻靜攝）

友善列印
中國時報
／竹縣報導

客家意象舞蹈表演躍上國際舞台！新竹縣長邱鏡淳率領築夢舞集赴芝加哥衛斯蒙市，在當地高中演藝廳演出「好客台灣‧魅力竹縣」，用挑擔、採茶、客家獅等8段演出串聯成故事，最後在「天穿舞響板」表演中，更邀請現場貴賓上台共舞，讓客家文化站上世界舞台。

茶藝舞藝 融為一體

築夢舞集舞蹈由「祖‧跡」揭開序幕，以現代舞蹈的創作形式，表現客家先民的生活記錄與生命延續。「挑擔哥」舞出早期客家人生活、經商的辛苦和趣事。「茶香滿園」首創請台下觀眾品嘗東方美人茶，是茶藝、新竹縣特產東方美人茶的茶香與舞藝融為一體的互動式表演。最後的「天穿舞響板」更掀起節目高潮，舞者邀請台下觀眾上台，一起手拿響板唱山歌、跳舞，感受客家人特有的天穿日的景象。

唱出異地遊子思鄉情

「有太陽的地方就有客家人」邱鏡淳表示，築夢舞集在衛斯蒙高中禮堂的表演，台下就有許多客家鄉親，從舞蹈分享中，更認識台灣新竹的客家傳統文化。邱鏡淳很高興客家同鄉會山歌隊共襄盛舉，一曲「客家本色」，唱出異地遊子思念家鄉的濃厚感情，讓人深深感動。

築夢舞集連續多年獲得新竹縣以及客委會「傑出表演團隊」肯定、國內外展演超過400場，藝術總監徐夢月表示，這次到美國演出的舞者有許育瑞、王韋穎、林恩彤、陳怡蓁、林建賢、李仕洋等人，所詮釋的「好客台灣‧魅力竹縣」，視覺影像以新竹縣老風貌舊照片為序，進而引入新竹縣的山水茶園美麗風光，串聯舞蹈以及雜技，表演時巧妙的將茶藝與舞藝融為一體，創新特殊的表現方式，讓美國人也相當驚豔。

(中國時報)

海砂屋未停用拒拆除 重罰 盧秀燕籲拚經濟 不要拚政治

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。