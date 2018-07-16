傳達客家意象 築夢舞出國際

2018年07月16日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

客家意象舞蹈表演躍上國際舞台！新竹縣長邱鏡淳率領築夢舞集赴芝加哥衛斯蒙市，在當地高中演藝廳演出「好客台灣‧魅力竹縣」，用挑擔、採茶、客家獅等8段演出串聯成故事，最後在「天穿舞響板」表演中，更邀請現場貴賓上台共舞，讓客家文化站上世界舞台。

茶藝舞藝 融為一體

築夢舞集舞蹈由「祖‧跡」揭開序幕，以現代舞蹈的創作形式，表現客家先民的生活記錄與生命延續。「挑擔哥」舞出早期客家人生活、經商的辛苦和趣事。「茶香滿園」首創請台下觀眾品嘗東方美人茶，是茶藝、新竹縣特產東方美人茶的茶香與舞藝融為一體的互動式表演。最後的「天穿舞響板」更掀起節目高潮，舞者邀請台下觀眾上台，一起手拿響板唱山歌、跳舞，感受客家人特有的天穿日的景象。

唱出異地遊子思鄉情

「有太陽的地方就有客家人」邱鏡淳表示，築夢舞集在衛斯蒙高中禮堂的表演，台下就有許多客家鄉親，從舞蹈分享中，更認識台灣新竹的客家傳統文化。邱鏡淳很高興客家同鄉會山歌隊共襄盛舉，一曲「客家本色」，唱出異地遊子思念家鄉的濃厚感情，讓人深深感動。

築夢舞集連續多年獲得新竹縣以及客委會「傑出表演團隊」肯定、國內外展演超過400場，藝術總監徐夢月表示，這次到美國演出的舞者有許育瑞、王韋穎、林恩彤、陳怡蓁、林建賢、李仕洋等人，所詮釋的「好客台灣‧魅力竹縣」，視覺影像以新竹縣老風貌舊照片為序，進而引入新竹縣的山水茶園美麗風光，串聯舞蹈以及雜技，表演時巧妙的將茶藝與舞藝融為一體，創新特殊的表現方式，讓美國人也相當驚豔。

(中國時報)