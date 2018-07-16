盧秀燕籲拚經濟 不要拚政治

國民黨主席吳敦義（右四）、國民黨台中市長參選人盧秀燕（右三）參加中區全國供佛齋僧大法會。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

中區全國供佛齋僧大會15日在台中登場！國民黨主席吳敦義、黨籍台中市長參選人盧秀燕連袂參加，被問及「立委江啟臣日前到大陸參加第四次連習會、會不會被抹紅？」盧秀燕強調，江是幫人民做外銷；她呼籲「大家拚經濟、不要拚政治」。

盧秀燕指出，兩岸關係很重要，台中市是台灣製造業重要產地，再以最近農產穀賤傷農的情況來說；未來包括工具產業、機械產業與農產品都需要積極外銷，哪裡有市場？就應到哪裡去幫助業者、農民打通通路。

江啟臣赴陸 協助外銷

「所有政治人物都應該以經貿為導向！」盧秀燕強調，政治人物要幫台灣人外銷，讓大家有收入、有好生活，希望「大家拚經濟，不要拚政治」。

供佛齋僧大會 共襄盛舉

對於外界指稱盧秀燕獲國民黨提名後，很少出現在原台中縣區，被稱為「佛系市長參選人」。她反駁表示，倒是常聽人說「林佳龍是佛系市長」，包括交通等許多重大建設都沒有太大作為，以這場供佛活動來說，主辦單位每年都在找場地、向市府求助，也看到林佳龍未出席活動、也不協助場地，「林佳龍比較像是佛系市長，沒有重大建設」。

台中市政府新聞局長卓冠廷指出，市長林佳龍因北上參加民進黨全代會相關活動，才委由副市長代表出席供佛活動。從他擔任市長至今，市府每年都參與、協助該活動；反而前幾年活動中未見盧到場，可能是選舉年才參。

中區全國供佛齋僧大法會今年吸引超過5000名法師、近萬信眾參加。吳敦義表示，將用最虔誠的心感謝諸神佛庇佑，祈求國泰民安、兩岸和平穩定發展。

(中國時報)

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