競選銅板價 文宣品出奇招

2018年07月16日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

年底選舉腳步接近，各參選人除了陸續掛起街頭看板，也展開文宣品鋪陳選情，舉凡小包面紙、扇子、筆等陸續出籠，希望用銅板價發揮「選我、選我」吸睛效果，但也有議員不送文宣小物，主張向民眾訴求政見就是最佳文宣。

嘉義市議員選戰參選爆炸，因人口減少，議員名額恐減1席，目前約有40人擬搶23個席次，競爭激烈，隨著選舉日漸接近，各式文宣也陸續送抵選民手中，文宣傳單、保特瓶水、面紙等民生用品，在各大小活動場合，幾乎是必備文宣小品。

小菜瓜布 每天見面

爭取連任的嘉義市議員張秀華別出心裁送「小菜瓜布」，鮮豔色彩頗吸睛，她說，小小菜瓜布搭配競選名片僅需銅板價，卻很實用，婆婆媽媽天天洗碗就會想到送的人，以前選舉也送過扇子、口罩，反應佳，家戶拜訪時還有選民拿出扇子稱讚好用，每次競選團隊都花心思送不一樣的小物品。

同樣競選連任的黃露慧議員則說，她選舉不送文宣小品，只發文宣傳單，並與民眾當面交流政見，曾有朋友贊助送扇子，她也不反對。

文宣加分 實用為重

無黨籍議員戴寧也角逐連任，同樣走不送文宣小品的路，她認為，文宣小物實用、好用會比較多人索取，增加選民印象，但與選民互動的親和力，更有用。

吳姓市民認為，參選人花小錢送文宣小物，確實有印象加分的效果，投不投票另當別論，但至少送的小物實用、易攜帶，自然會讓選民有記憶度，例如扇子猶如活動小看板，天氣熱拿著搧風又涼快，也強化選民印象。

(中國時報)