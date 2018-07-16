迎合長輩 南老明牌社爆紅

計算機、放大鏡、幾杯茶和報紙，只要有「明牌社」社員齊聚的地方，就是南老最熱鬧角落。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

主要安置老弱孤殘的南區老人之家半年前為鼓勵長輩參與活動，籌辦10多個動靜態社團，抓緊多數人喜歡「小賭怡情」，為此籌設的「明牌社」意外爆紅，固定社員10餘人，還有不少非社員常會晃來「試探軍情」，總盼一券在手、希望無窮。

非社員常來探軍情

南老主任許慧麗笑說，閒時在機構走踏，常會在角落看見長輩拿著報紙交頭接耳談論著，靠近一看，密密麻麻數字就像「有字天書」，有時對方心情好，還會報幾支「明牌」交朋友，談起這項喜好，所有人眼睛都亮起來。

之前曾由機構比照樂透開獎模式，中號者可換取獎品，但大夥興致缺缺，因此社團決定讓大夥自由發揮，果然變得熱絡；目前周二、周五大樂透開獎，威力彩周一、周四開，若加上香港六合彩二、四、六開獎，1周僅有星期天休息。

「05不錯，連莊牌（連續多期中獎），可以考慮看看」，曾經擔任船長的70歲陳明溪目前是社團社長，除了用傳統的報紙參考，還自備1台平板電腦整理大數據，他笑說，報紙上49個數字都有，就看你跟哪個有緣，財神願不願意眷顧。

社團有人代步的電動車就是用彩金買來、還有人最高曾贏得百萬，機構祕書吳長勝說，一般人習慣報喜不報憂，或許輸多贏少，但輸贏間也拉近彼此距離，話匣子一開便停不下來。

算牌成最常見風景

吳長勝強調，長輩每月有3000元生活費，加上3餐都由機構負責，所以不擔心他們豪賭，更不會因此負債。有著20幾年簽牌經驗的林茂良說，「算牌才不會老人痴呆」，眾人聞後大笑。一本筆記、幾台計算機，加上一壺茶，幾個長輩圍成一圈，已是機構最常見的風景。

(中國時報)

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