花蓮19名國高中生 公費留美

2018年07月16日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣政府去年首創全台讓高中生公費留學，選拔10名菁英學生赴美就讀，今年第二屆擴大增加9名國中名額，縣長傅崐萁15日參加赴美啟航典禮，他以父親的心情期勉19名學子，在全球化競爭的時代，花蓮孩子不能以管窺天，要把握機會走出台灣拓展視野，迎向世界的挑戰。

縣府去年執行公費留學計畫，預計連續3年推動「育才希望願景工程」，今年自縣內國高中生中選出19人至美國15個州學校就讀，高中生以公立高中為主，每人經費約77萬元，國中則因學制等因素僅能入學私立學校，每人約162萬元。

去年甄選落榜的花蓮女中學生徐暄雅，今年再接再厲，終於獲得赴美資格，她自嘲是「愛作夢的傻瓜！」對於未來10個月的生活滿懷期待和緊張，希望在美國努力追尋夢想，不放棄任何機會，盡情體驗，勇敢嘗試不曾學習過的新事物。

首屆公費交換生謝秉霖，昨也出席第二屆公費留美生啟航典禮，他說，感謝縣府幫他實現出國夢想，這1年美國留學經驗，令他敞開心胸，激勵自己參加學校各項活動，包括加入長跑、游泳和田徑校隊，更負責校刊攝影編輯及平面設計，挑戰很多事物，擁有前所未有的成長。

傅崐萁表示，教育的價值在於下一代比我們這一代更好，縣府希望工程公費留美計畫，包含就學費用、安排住宿家庭、來回機票及每月生活雜費等，讓花蓮孩子在學習過程中，與美國在地學生及來自全球各地的優秀人才共同學習，拓展學生視野。

花蓮國高中公費留美每年5月開放申請，學生在申請送件的前一學期英文平均分數必須80分以上，其他各單科學業成績平均70分，並取得全民英檢中級證書或托福、多益等同等級的英語檢定分數證明，才有機會進入複審和決審階段。

(中國時報)