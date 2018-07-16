喘息咖啡胖卡 讓照顧者透透氣

2018年07月16日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

由家庭照顧者關懷總會發起辦理的看見家庭照顧者關懷活動「喘息咖啡胖卡車」，北區巡迴第3站來到新竹市，現場不僅提供免費的喘息咖啡給照顧者使用，還邀請大家一同拍照打卡、欣賞輕音樂，讓東門城充滿歡笑，場面相當溫馨。

喘息咖啡胖卡車巡迴服務新竹站，是由新竹市政府與家庭照顧者關懷總會共同合作辦理，昨天一整天吸引超過500人次共襄盛舉，照顧者只要前來圓環邊，即可一邊享用咖啡一邊欣賞音樂表演，另現場拍照打卡，還能獲得精美小禮物，完全達到壓力釋放的效果。

衛生局代理局長楊清媚說，家庭照顧者經常面臨缺乏照顧替手的情況，為了給予家庭照顧者更多的支持，衛生局特別提供「喘息服務」與「家庭照顧者支持服務據點」等服務申請窗口，就是希望讓家庭照顧者能有喘息的空間，不能自己從頭到尾悶著一直做，長久下來壓力一定會爆發。

許多家庭照顧者為照顧久病的家人，最後只能被迫辭去工作，每天全心全力的付出，長期下來就像「悶燒鍋」一樣，身心都承受極大的壓力，完全沒有機會釋放，心情也無法放鬆。

市府希望透過「喘息咖啡」全力相挺家庭照顧者，讓照顧者能夠稍微喘口氣，雖然只是1杯咖啡，但喝杯暖心咖啡，聽點音樂，走入社區活動與人群接觸，這都是可讓壓力釋放的重要方式。

(中國時報)