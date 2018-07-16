穆斯林嘉年華 移工盼多加班

全國回教新住民及移工穆斯林文化嘉年華在雲林，新住民及移工表演印尼傳統舞蹈。（許素惠攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

全國回教新住民與移工穆斯林嘉年華會15日舉行，700多新住民及移工從全國各地湧入雲林，穿著傳統服一起點燈祈福、唱歌跳舞、品嘗印尼小吃，移民署官員趁機教導法律常識。新住民及移工覺得相較他國，台灣很友善，有人希望薪資調更高。

近30萬印尼移工是目前在台穆斯林最主要的來源，單雲林縣印尼移工及新住民就1萬餘人，《Sayang》（親愛的意思）印尼歌曲響起，大家紛紛聚攏，歌詞訴說移工飄洋過海、想念家人的衷情，為嘉年華會拉開序幕，會中安排祈福點燈儀式，也一起唱歌跳舞、品嘗印尼傳統小吃，一解思鄉情愁。

移工普遍感覺台灣相較其他國家更友善。來台1年多的Saly曾在阿拉伯工作1年半，覺得台灣雇主對勞工較好、薪水也較多且工時合理。阿里曾到馬來西亞打工2年，覺得台灣工作環境比較好，人民對移工相對友善。伊庫來台4年，有2個孩子要養，所以太太也來台工作，希望薪水可以調高，或者周六能加班多賺點錢，早日回家和小孩團圓。

雲林縣副縣長丁彥哲指出，聯合國將每年12月18日訂為「國際移民日」，提醒大家重視國際移工人權，台灣是友善的國家，政府時刻籲請雇主尊重移工宗教信仰自由及飲食習慣，注重移工權益，雲縣府特成立「新住民科」，並有單一服務窗口。

移民署雲林服務站主任吳天順宣導相關法令，如酒後不開車、騎機車，也不能騎腳踏車等，加速新住民及移工融入台灣社會。

(中國時報)

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