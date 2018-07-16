勇士舞剽悍繞街 邀遊客狂歡

卑南族卡大地布部落小米收穫祭，15日進行勇士舞繞街活動。（讀者提供）

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中國時報
／台東報導

就是要剽悍! 卑南族台東知本卡大地布部落小米收穫祭15日進入最高潮，近百名族人從集會所出發，沿路跳著勇士舞繞街，展現卑南族勇士的驍勇強悍精神，除了分享豐收的喜悅外，也為族人消災祈福。

「伊啊呼！」15日下午2點，知本卡大地布部落集會所前，在青年會長出發號令後，所有年輕男性族人右手持樹葉，在前導古錘聲響及古調歌聲中跨出步伐一路嘶吼進行繞街，為部落消災祈福，整齊的舞步展現陽剛、剽悍勇士精神，直至黃昏結束，邀約女性族人與遊客加入狂歡。

卡大地布壯年團團長陳賢文說，卡大地布精神舞是卑南族八社十部落中最具特色舞蹈，兼具力與美，剽悍勇士從白天跳到晚上，考驗體力和耐力；來自高雄李小姐說，第1次看到這樣的舞蹈，歌聲嘹亮、舞步有力，好看！

除了勇士舞繞街以外，14日也舉辦「馬拉松」競賽，訓練青少年耐力與服從性，下午3時起則在青少年會所（巴拉冠）前進行類似日本相撲的「摔角」活動，族人先堆起約3尺高的土俵，讓族中少年、青少年進行1對1捉對廝殺、1對3及1對5的對抗，參與的少年及青少年都非常賣力。

系列活動將持續到18日清晨，由司祭長向祖靈祭祀祝禱，通報小米收穫祭圓滿結束才告一段落，期間每晚均有傳統歌謠吟唱、千人大會舞等，歡迎各地民眾分享這場難得的喜悅。

(中國時報)

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