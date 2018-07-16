討債遭綁 警攻堅搜出改造手槍

友善列印
中國時報
何冠嫻／苗栗報導

南投21歲吳姓男子13日下午5點多，在台中餐廳與雷姓男子等人談判金錢糾紛，不料一到場就被雷男與其3名同夥強押上車，監禁在苗栗竹南一處民宅內。警方獲報攻堅救出吳男，當場逮捕4名嫌犯並查獲改造手槍、火藥等，訊後將嫌犯移送法辦。

警方表示，13日晚間6點接到竹南民眾報案，指稱見到吳姓男子被強押至屋內，還發現押人的男子腰間「鼓鼓的」，疑似藏有槍枝。警方立刻前往查看，發現屋內聲音吵雜、爭執聲此起彼落，研判屋內約有5到6人，隨即回報請求支援攻堅。

警方破門後，雷姓、陳姓主嫌與廖姓、陳姓共犯往屋後的防火巷與草叢逃竄躲藏，沿途還丟棄作案用的手槍。警方即刻圍捕，並在現場查獲1枝改造手槍、消音器、1顆子彈與子彈半成品、火藥及底火一批等相關證物，隨即連人帶物一起帶回警局偵辦。

警方表示，吳男與雷男等人彼此熟識，因債務糾紛，相約台中餐廳談判，但一到門口，雷男等人表示要換談判位置，吳男上車後立刻被束帶緊束，車輛一路開往苗栗縣的竹南鎮。

警方調查，吳男疑似委託雷男勒索討債，但因不法所得分贓不均，而遭綁架。警方表示，破案現場未見吳男遭綑綁，也無任何凌虐痕跡，僅見手腕有明顯勒痕。吳男表示，幸好一到竹南立即獲救，十分感謝警方。警方依妨害自由與違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，將4名嫌犯移送苗栗地檢署偵辦。

(中國時報)

勇士舞剽悍繞街 邀遊客狂歡 太平國小冒險營 體驗當泰山

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。