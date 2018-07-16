機器人會煎蛋 小五生將征東京

發想「煎蛋機器人」的五年級王秉翔奪下大會MVP，8月25日將代表台灣到東京參加機器人世界大賽。（曹婷婷攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

機器人時代來臨！台灣近年吹起一股自造風氣，60名來自全國北中南區的學子15日齊聚南臺科技大學，發揮創意打造各式機器人，爭取前往東京參加機器人世界大賽，最後由發想「煎蛋機器人」的五年級王秉翔奪下大會MVP。

由日本修曼機器人教室主辦的台灣修曼機器人教室創意交流大會，今年邁入第2屆，競賽分成創意組及競速組，創意組參賽年齡最小僅5歲，透過積木和簡單機械元件原理組成的機器人，展現天馬行空創意，有小朋友覺得媽媽做家事很累而發想家事機器人、也有小朋友設計煎蛋機器人，「這樣就能天天吃煎蛋。」

學生善於從生活構思創意，獲日本評審讚嘆台灣學生有創意。「RoboCup」拿下史無前例5連勝的知名東大教授高橋智隆親自蒞臨現場，鼓勵大家自己動手做，不要怕做不好。

就讀高雄新甲國小五年級的王秉翔上了約1年的機器人課，他以煎蛋機器人吸引評審目光，獲得大會MVP，將在8月25日代表台灣到日本參賽。王秉翔說，學習機器人，有助於專注力跟理解力，越學越有興趣，希望以後能從事機器人相關設計工作。

修曼台灣區執行長林鶴鳴說，孩子在製作啟動機器人過程中，反覆自我解決錯誤問題，掌握創造力跟思考力，隨之對機器人設計產生挑戰，引導學生對於數理科邏輯的概念。

(中國時報)

太平國小冒險營 體驗當泰山 新北15大好禮 傳統食材有創意

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。