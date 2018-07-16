機器人會煎蛋 小五生將征東京

2018年07月16日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

機器人時代來臨！台灣近年吹起一股自造風氣，60名來自全國北中南區的學子15日齊聚南臺科技大學，發揮創意打造各式機器人，爭取前往東京參加機器人世界大賽，最後由發想「煎蛋機器人」的五年級王秉翔奪下大會MVP。

由日本修曼機器人教室主辦的台灣修曼機器人教室創意交流大會，今年邁入第2屆，競賽分成創意組及競速組，創意組參賽年齡最小僅5歲，透過積木和簡單機械元件原理組成的機器人，展現天馬行空創意，有小朋友覺得媽媽做家事很累而發想家事機器人、也有小朋友設計煎蛋機器人，「這樣就能天天吃煎蛋。」

學生善於從生活構思創意，獲日本評審讚嘆台灣學生有創意。「RoboCup」拿下史無前例5連勝的知名東大教授高橋智隆親自蒞臨現場，鼓勵大家自己動手做，不要怕做不好。

就讀高雄新甲國小五年級的王秉翔上了約1年的機器人課，他以煎蛋機器人吸引評審目光，獲得大會MVP，將在8月25日代表台灣到日本參賽。王秉翔說，學習機器人，有助於專注力跟理解力，越學越有興趣，希望以後能從事機器人相關設計工作。

修曼台灣區執行長林鶴鳴說，孩子在製作啟動機器人過程中，反覆自我解決錯誤問題，掌握創造力跟思考力，隨之對機器人設計產生挑戰，引導學生對於數理科邏輯的概念。

(中國時報)