新北15大好禮 傳統食材有創意

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中國時報
／新北報導

2018新北好禮15日進行決選，216件商品一較高下，最後有15項脫穎而出，商品把傳統糕餅食材、手工藝，加入創新思維，不但有好吃的變身微醺馬卡龍，也有好用的甜甜圈造型襪，新北市長朱立倫說，新北好禮是新北市最具代表性的特色產品，也是送禮最佳選擇。

朱立倫表示，接待國外貴賓或是招待國內親朋好友時，兼具實用與創意的「新北好禮」一直都是首選，年輕世代接棒是今年新北好禮最大亮點，不管是傳統美味或是新創商品，年輕人加入巧思注入新活水，不僅創新也保有傳統做法。

新北市經發局長張峯源指出，新北好禮除通過專家初選，還須經現地訪視、網路和民眾票選與專家決審會議後，才能從中脫穎而出。

今年評選出的15大新北好禮，有太鼎食府麻辣肥腸鴨血臭豆腐鍋、三口幸福的微醺馬卡龍、橘村屋小瑞士、澄鄉廚房招牌檸檬汁、墨牡丹富桂桂圓酥、台灣比爾文化節氣台灣茶啤酒禮盒。

另外包括舞茶天然手作義式柚香金萱冰淇淋、陳記豆腐養身恬點的豆腐冰淇淋、阮的肉干馬告肉干禮盒、石碇許家手工麵線、白青長茶作坊的文山包種茶、王師父食品金月娘、也樂商號文山包種茶、睿澤企業陶瓷擴香瓶及吳福洋的食尚美味造型襪。

人氣很高的微醺馬卡龍，業者選用獲獎無數的烈酒「噶瑪蘭波本桶威士忌原酒」製作，口味創新；吳福洋也將襪子變身成逼真甜甜圈，吸引民眾搶購，經發局說，希望各國朋友造訪新北市時，也能選購最優秀的新北好禮。

(中國時報)

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