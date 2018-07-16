為徐欣瑩站台 柯稱政治沒那麼難

台北市長柯文哲（右）15日現身力挺新竹縣長參選人徐欣瑩（左）。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣長參選人徐欣瑩15日成立科技後援會，台北市長柯文哲到場力挺，他說「政治沒有那麼困難」、「找一個正常的人來做就好了」，他也關心家鄉新竹，因此願意支持，現場亦有上百名科技人到場。

被問到小黨是否有機會時，柯文哲也說，2014年的2月17日清晨，他才剛脫下值班的白袍，當時誰也沒想過，他會勝選、甚至改變台灣的政治。他說「巨人也曾經是嬰兒」，要有決心、勇氣，就有機會。

柯文哲說，1994年後的台灣政治都是藍綠對抗，2014年台北市擺脫藍綠，而他認為下個有機會突破的就是新竹縣，「只有1個是例外、有2個就是機會。」柯文哲說，他擔任台大醫院外科加護病房主任長達17年，每天看到病人「抬進來、抬出去」，與生死為伍，「徐欣瑩比我正常」，他甚至指，徐欣瑩的輸贏將影響台灣的歷史。

柯文哲更說，只要「做對的事、不對的事不要做、認真去做」就好，以放颱風假為例，他尊重氣象局的判斷，因此宣布不放假，他認為台灣政治人物的通病就是不讀書、不尊重專業、沒有良心。

徐欣瑩致詞時指，外界傳聞科技界似乎只挺一個人，因此團隊迅速成立科技後援會，呈現科技界不同聲音。徐欣瑩說，她十多年前擔任議員、立委，走遍新竹縣各鄉鎮，在後援會中也針對科技、醫療、教育、交通等問題，提出她的想法與因應之道，爭取認同。柯文哲及徐欣瑩雙親也到場參與後援會，並一同用餐。

(中國時報)

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