外埔園區地景創作 反思農業

2018年07月16日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中花博為呈現在地農民生活及台灣農業發展真實面貌，邀請知名建築師龔書章擔任外埔園區樂農館總策展人，首次打破過去展覽館各展間的區隔框架；以台中從平原、丘陵至山區代表農作物「稻、果、菇、茶」為主題進行地景創作，帶領民眾反思農業重要性。

農業局長王俊雄表示，地景建築師龔書章曾於2007年獲得第8屆中華民國傑出建築師獎外，更於台灣建築獎、台灣室內設計大獎、日本商業設計協會JCD 空間設計國際賞、德國iF 傳達設計獎 、優良綠建築獎等國內外獎項中多次獲獎。

龔書章建築師積極地參與各項文化藝術領域的跨界展覽、會議和演講，曾擔任《2011-12香港．深圳城市╱建築雙城雙年展－台北館》、《2013台北設計城市展》策展人。

農業局也指出，龔書章進行田野調查及深度訪談，拍攝《65歲的逆襲－為下一代種一碗放心吃的飯》、《萬能農夫－一顆水果能走多久多遠？》、《新社香菇青農回歸新浪潮的故事》、《春茶的終點－採茶女力大會師》等台灣在地農業故事，將在館內的農村劇場放映。

策展團隊在館內打造一座真正的穀倉教室及農田，並邀請在地的農友以及馬嗚國小師生一起參與展覽的植栽與培育、種植與養護，深具教育與傳承意義。

(中國時報)