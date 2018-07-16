8旬日籍老翁熱昏 軟體翻譯救一命

日籍老翁茂手先生到新竹市訪古，因不耐高溫而昏倒，還好消防弟兄及時救援。（陳育賢翻攝）

友善列印
中國時報
／竹市報導

8旬日籍老翁茂手先生懷念40年前在台工作的台灣風情，連續3年來台自由行，但14日下午到新竹市區訪古時受不了烈日照頂而昏倒，還好一旁的消防博物館內消防弟兄見狀立即搶救，並且透過通訊軟體翻譯，順利救治老翁。

40年前曾經在新竹縣士林電機工作的日籍老翁茂手先生，退休回國後一直念念不忘新竹的風土民情，已高齡83歲的他，深覺若不再趁年輕來台一圓舊地重遊的夢想，之後這個機會只會1年比1年少，因此近3年來連續3度來台自由行。

茂手前天專程從台北搭火車到新竹城隍廟享用美食，他並選擇漫步走訪古蹟成群的舊城區，一路從火車站至新竹州廳再轉至中山路想看消防博物館，之後再至城隍廟品小吃。

但因當天氣溫過高，走到消防博物館旁時產生暈眩狀況而倒地，所幸博物館旁的中山分隊消防員見狀趕緊進行急救處置，經評估生命徵象，發現體溫及血壓皆有偏高情形，所幸在補充水分並於室內休息之後，身體機能逐漸恢復且無大礙。

由於茂手不會說中文，消防隊員中也沒人會說日文，雙方溝通不良，還好中山分隊小隊長陳佳民以通訊軟體與人在日本的友人陳宥芬取得連繫，透過翻譯後得知阿公來新竹的目的。

為避免茂手承受烈日高溫，消防弟兄還主動協助購買城隍廟的美食，讓日本阿公直接在分隊備勤室與同仁共進午餐，中山分隊放假人員更是自願擔任司機，開車陪同阿公走訪幾處古蹟，再送其到車站返回台北，讓日本阿公深刻地體會到竹市打火弟兄的熱情。

(中國時報)

侯友宜批年改製造階級對立 預算追減6億 中市府稱花刀口上

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。