8旬日籍老翁熱昏 軟體翻譯救一命

2018年07月16日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

8旬日籍老翁茂手先生懷念40年前在台工作的台灣風情，連續3年來台自由行，但14日下午到新竹市區訪古時受不了烈日照頂而昏倒，還好一旁的消防博物館內消防弟兄見狀立即搶救，並且透過通訊軟體翻譯，順利救治老翁。

40年前曾經在新竹縣士林電機工作的日籍老翁茂手先生，退休回國後一直念念不忘新竹的風土民情，已高齡83歲的他，深覺若不再趁年輕來台一圓舊地重遊的夢想，之後這個機會只會1年比1年少，因此近3年來連續3度來台自由行。

茂手前天專程從台北搭火車到新竹城隍廟享用美食，他並選擇漫步走訪古蹟成群的舊城區，一路從火車站至新竹州廳再轉至中山路想看消防博物館，之後再至城隍廟品小吃。

但因當天氣溫過高，走到消防博物館旁時產生暈眩狀況而倒地，所幸博物館旁的中山分隊消防員見狀趕緊進行急救處置，經評估生命徵象，發現體溫及血壓皆有偏高情形，所幸在補充水分並於室內休息之後，身體機能逐漸恢復且無大礙。

由於茂手不會說中文，消防隊員中也沒人會說日文，雙方溝通不良，還好中山分隊小隊長陳佳民以通訊軟體與人在日本的友人陳宥芬取得連繫，透過翻譯後得知阿公來新竹的目的。

為避免茂手承受烈日高溫，消防弟兄還主動協助購買城隍廟的美食，讓日本阿公直接在分隊備勤室與同仁共進午餐，中山分隊放假人員更是自願擔任司機，開車陪同阿公走訪幾處古蹟，再送其到車站返回台北，讓日本阿公深刻地體會到竹市打火弟兄的熱情。

(中國時報)