預算追減6億 中市府稱花刀口上

2018年07月16日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府107年度總預算審查通過執行不到半年，臨時會中就要追減69筆、高達6億2017萬8000元的預算；大台中市政監督聯盟15日籲請市議會要嚴加把關，否則就有負市民所託。台中市政府強調，預算皆依必要性合法編列，隨時視實際狀況做滾動式調整，確保每分預算都用於刀口上。

中督盟表示，市議會正值召開臨時會，該聯盟針對「追減預算」選出10大烏龍預算！市府以「淨追加」含糊帶過「追減」預算的荒謬性；107年度總預算在今年2月27日才通過議會審查，執行不到半年就「追減」刪除？顯見預算穩定性不足。

中督盟表示，市府以歲出淨追加94億7345萬餘元，掩飾年度預算中追減69項高達6億2017萬8000元預算，實際這次歲出追加已超過100億元；追加預算規模超過澎湖縣與連江縣1整年度總預算，2月才通過總預算，7月份就追減，令人不解？

台中市政府指出，市府積極推動舊城新生，舊市府所在地州廳及大屯郡役所及附屬建物，更爭取到中央「再造歷史現場計畫」約3億元補助，將連同周邊街廓打造大型展演空間；原配合計畫先編列三局搬遷租賃辦公廳舍費用。

因潭子聯合辦公大樓已完工即將啟用，市府決定除潭子公所、戶所，優先讓交通局、環保局、都發局進駐，節省租賃預算，故提出追減。

市府強調，107年總預算歲出強調落實教育科學文化與社會福利，兩項編列金額較106年增加最多，顯示市府對教育文化與社福的重視，並無民團所指不重視社福情形。

(中國時報)