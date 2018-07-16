2018年07月16日 04:10 中國時報 張亞中

從最近美台關係的趨勢來看，美國打台灣牌的口味愈來愈重了。美國務院已申請派遣陸戰隊進駐台北AIT、高調宣布美艦通過台灣海峽、軍售108輛號稱地表最強的M1A2坦克給台灣、可能公開參加台灣漢光演習、一些包括鋁合金在內的軍工技術移轉給台灣。這些發展顯示，美國打台灣牌的目的愈來愈撲朔迷離，而台灣的命運也就愈發不可測了。

「習連會」順利舉行，習近平發表「四個堅決」，重申其對台政策原則、立場、做法及目標，但並沒有針對美國「台灣牌」發表特殊性的觀點。我們不知道「習連會」閉門會談有無觸及這件攸關台灣命運的事，但國民黨已表明連戰此行與國民黨無關，由此來看，即使有談到，也只是個人意見交流。

在討論「台灣牌」時，有兩個問題必須要思考。第一、目前的中美貿易戰，應該將其視同於1980年代美國對日本作為的翻版，還是冷戰期間美國對蘇聯圍堵行為的複製？前者純屬於經貿與金融的範疇，後者則是全面性的開展。如果是前者，台灣當棋子不重要，「台灣牌」沒有多大意義；如果是後者，則有下一個問題。

第二、如果中美貿易戰的本質是一場「既有霸權」面對「崛起強權」的保衛戰，台灣的角色是用以「警告」大陸不要作為，還是「刺激」大陸被迫作為？如為前者，美國只是要表明台灣是其勢力範圍，台灣牌是維護東亞戰略利益的防禦性工具；如為後者，美國則是用台灣去刺激或挑釁大陸，將台灣當作促使其掉入戰略陷阱的攻擊性工具，此一做法，輕則迫使大陸提高對台灣的威脅，增加兩岸的敵意；重則誘使大陸不得不挑起一場兩岸衝突，讓北京騎虎難下，陷入泥淖。

當這個「遏制中國」戰略形成，又有幾個問題產生。一，北京如何解讀美國的戰略意圖，視其為「警告」、還是「刺激」？二、北京將如何反應？會有足夠的戰略定力，還是美國或蔡英文政府的某些作為將迫使其不得不武力相向？三、美國有無意圖將台灣牌從「警告」提升至「刺激」？四、即使無此意圖，但是當敵意與對立的氛圍形成後，會自動產生螺旋上升現象，「警告」是否最後終將變成「刺激」？

決策者均認為自己是理性的。美國打台灣牌是以不死傷美軍、不陷入台灣泥淖為其根本原則，但如果美國認為，打台灣牌能迫使大陸面臨一個兩難的困境，即如果北京不出手，大陸領導階層將無法面對政治正確的反台獨民意壓力，而削弱其政權的正當性，如同大陸《環球時報》曾呼籲，「必要時將台灣『黎巴嫩化』，並且讓通過武力徹底收復台灣成為真實的選項之一。」一旦出手，兩岸關係就無法再回頭。

所謂「黎巴嫩化」也就是「內戰化」，台灣內部將陷入更大的認同動亂，這是大陸內部一些人的思維。如果今日美國也認為台灣的「黎巴嫩化」或「阿富汗化」，可以讓大陸陷入戰略的泥淖，因而面臨全球政治、經濟、道德的制裁或壓力，而迫使其形象醜化、得以減緩或阻絕大陸的「民族偉大復興」之路，對美國在其「維護霸權」的戰爭中，這何嘗不是理性的戰術呢？美國強化台灣的坦克作戰能力，似乎已經不排斥在台灣島內作戰的可能性了。

這正是台灣的危機所在：美國會把「台灣牌」玩到什麼地步？大陸會如何反應？台灣卻沒有發言權。

（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)