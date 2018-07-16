美債市場會成為貿易戰場嗎

2018年07月16日 04:10 中國時報 巴曙松

中美貿易戰經過幾回合交鋒，接下來的走向眾說紛紜。有人提出大陸作為美國最大債主，可以大量拋售美國國債。那麼，美債市場真會成為貿易摩擦的戰場嗎？大陸為何持有大量美國國債？大陸如果拋售美債，對美國國債市場的影響有多大？

大陸持有大量美債的原因，一方面是由於大陸的外向型經濟，出口產業迅速發展，不僅拉動經濟增長，也導致外匯儲備在過去十幾年快速增長。自大陸加入世界貿易組織後，幾乎每年的經常專案與資本金融帳戶均為順差。在貿易順差、大量外國直接投資流入的影響下，大陸累積了大量外匯儲備。中對美貿易的長期順差直接影響到大陸外匯儲備的幣種結構，提升了美元在大陸外儲中的比例。同時，在大陸與其他一些經濟體進行貿易時也經常用美元結算，從而增強了美元在外儲中的重要地位。另一方面，美債市場的一系列特性，足可吸收大陸不斷增長的外匯投資需求。

金融危機前，全球美元外匯儲備和外國投資者持有美國國債的規模增長幾乎一致；而金融危機後，外國投資者持有美國國債的規模和增速超過了全球美元外匯儲備的規模和增速，原因之一是美國國債較好的流動性與安全性。從安全性的角度看，美國國債一直被視為無風險資產。雖然人們很擔心美國債務的可持續性，但相對於其他市場，美國國債市場仍被國際投資者認為安全性較高。

此外，從美國不同市場主體的角度考慮，美債安全性也是較高的。美債若違約，受影響最大的實際上是美國。美債違約會對全球流動性及風險資產價格帶來衝擊，並通過信貸環境、財富效應、融資成本等方面對實體經濟帶來負面效用。由於美債在全球資本市場上被廣泛用作質押品和資產證券化的基礎資產，其違約將導致質押品價值減扣和資產證券化產品減少，對應市場流動性需求增加，供給減少。流動性緊缺將導致商業銀行惜貸情緒進一步升溫，使得歐美信貸市場進一步衰退，從而抑制經濟復甦。

由於美債一向以無風險資產身分在全球資本市場中扮演要求回報率的基準，如美債違約，到期收益率中樞上移，也就意味著全球風險資產絕對估值的要求回報率上升，價格將會普遍下跌。股票、房地產等風險資產價格的回落將造成消費者淨資產縮水，並通過財富效應制約消費需求的增長。

此外，美國國債到期收益率中樞上升將導致政府、企業和消費者（包括住房抵押貸款）的借貸利率上升，也就意味著整個經濟體的財務成本上升，導致經濟增速下降。從波及範圍上來看，美債的主要持有者是美國的金融機構，美債若違約，美國將會是最大受害者。所以至少在目前的階段，美國也不希望違約。

那麼，如果大陸減持美債，將帶來哪些影響？從大陸持有美債的比例看，大陸目前公告持有1.18兆美元的美國國債，相比美國21兆美元的國債，僅占5.7%。大陸即使大規模減持美債，由於美債市場規模大，交易活躍，且持有人主要是美國國內的金融機構，實際上難以對美國市場造成直接重大的衝擊。

從大陸自身利益的角度看，雖然大陸單方面拋售美債不會對美國造成重大威脅，但近期俄羅斯、日本等國都在積極拋售美債，其中俄羅斯持有的美債從2017年5月的1087億美元到目前的487億美元。大陸若與俄、日等國同時大規模拋售美債，可能會導致國際市場對美元資產階段性恐慌。

從中長期來看，人民幣國際化的穩步推進，對於緩解中國對於美國債券市場的依賴有著重要作用，但這將是一個十分漫長的過程。從許多國家的貨幣國際化進展看，一國在貨幣國際化的準備階段，外匯儲備規模通常會隨著貨幣國際化的推進而有所增加。但在貨幣國際化啟動之後，特別是成為國際主要儲備貨幣之一時，國家影響外匯市場的能力增強，對外匯儲備的自主性也明顯增強，有利於外匯儲備規模的大幅降低。（作者為香港交易所首席中國經濟學家、中國銀行業協會首席經濟學家）

(中國時報)