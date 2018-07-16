2018年07月16日 04:10 中國時報 王正

由連戰率領的台灣各界人士參訪團，先後拜會了大陸最高領導人習近平、全國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一，並與海峽兩岸關係研究中心、全國台灣研究會共同舉辦座談會。從習近平、汪洋、劉結一等對台核心的講話，以及座談會中大陸核心智庫的發言觀點，釋出強烈的底線思維和戰略定力，支撐在其背後的則是振興中華民族的集體使命感，以及心繫台灣百姓的柔軟心與同胞情。

大陸對台政策具有原則上的一貫性，此次習近平和汪洋的講話再次展現了遏制台獨的決心與信心，汪洋還警告民進黨千萬不要測試大陸的底線，不要誤以為美國人會為台獨而戰，並且重申了習近平在十九大報告中的「六個任何」，表明習核心對台的底線思維是絕對不可能有任何動搖。

習近平在開場時便脫稿深重地提到自己日前到山東劉公島祭奠甲午海戰犧牲的將士，指出從鴉片戰爭和甲午戰爭以來的山河破碎和國土分裂，如今在中國強盛復興之勢下將不可能再度重演，展現出習近平對國家民族和人民歷史的強烈使命感與責任感。

可以說，面對當前兩岸極其複雜嚴峻的形勢和台獨與美國的挑釁，以及大陸內部和民間持續抬頭的武統主張，習近平是以最權威的位置向台灣民眾表明最堅定的立場，指出和平發展與和平統一仍是大陸當前絕不會動搖的政策。

汪洋則進一步深入闡述了習近平關於和平統一的思維，表示大陸至目前為止沒有要以武力的方式統一台灣，就是因為投鼠忌器，而所忌的「器」就是台灣人民的福祉。汪洋強調，只要大陸還沒有窮盡所有的辦法，是絕對不會放棄以和平的方式實現兩岸統一。在汪洋與連戰的對話中，也討論了如何協助解決當前台灣水果價格崩跌與滯銷的問題。從這些談話細節中可以深刻感受到大陸中央決策層是真心為台灣老百姓考慮著想，而不願再興民族戰火。

此次習核心對台講話中最大的一個亮點，則是展現大陸在實現和平統一上高度的彈性空間。習近平特別強調，只要在一個中國原則下，兩岸之間什麼問題都可以談。過去兩任大陸領導人也先後表達了這個觀點，在當前形勢如此嚴峻的國際與兩岸形勢之下，習近平再次明確地表示，代表從決策高度發出了對台灣最具彈性空間的聲音。

習核心正是因為心繫台灣百姓福祉的柔軟心和同胞情，而頂住國內外各種壓力，堅持和平統一政策不變，也展現對兩岸和平統一談判的高度彈性。台灣各界必須精準判斷習核心的對台思維與政策，切莫進一步挑釁，最終錯失和平又有尊嚴解決兩岸問題的機會。（作者為國立中山大學國際關係學院副研究員）

(中國時報)