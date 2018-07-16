陳建仁的年改觀與眾不同

2018年07月16日 04:10 中國時報 周玉山

7月1日，所謂年金改革上路了，帶給全國軍公教同仁的痛苦，既深且巨。然而，年改召集人陳建仁卻表示：「無論是已經退休的軍公教人員，還是目前在職或現役的軍公教人員，再也不用擔心退撫基金即將破產的危機，大家都可以有穩定的退休生活保障。」

他接著表示：「這次的年金改革，除了調降退休軍公教人員的退休所得替代率、逐步廢止18%優存利息等不得不做的不合時宜制度的改革外，更採行許多積極性的制度，讓軍公教退撫基金可以更永續，讓軍公教人員更安心養老。」

我不知道陳先生看到的是哪一份精算報告？最新的精算報告指出，在最低保障金額之下，節省的金額全部挹注後，公務人員退撫基金將於民國140年破產，教育人員退撫基金將於民國139年破產。現在的確定給付制，就是確定破產制。

此外，縱使採取給付最嚴苛的條件，將費率調至18%，且節省經費，全部挹注退撫基金，至民國155年時，公教的財務缺口合計將高達2兆3000億元。試問，這樣的制度能夠「讓軍公教退撫基金可以更永續，讓軍公教人員更安心養老」嗎？這樣的政府，知道退休老人的實況有多慘嗎？

今天，陳先生提油滅火，引起公憤，使我再度想起法國總統戴高樂的名言：「政治人物說的話，連自己都不相信，以致有人相信時，說話的人要大吃一驚。」請問大家，相信陳先生的高論嗎？往懸崖鋪軌道的政府，卻以改革者自豪，台灣還有救嗎？陳先生的話若要成立，則須改寫「永續」二字的定義。有人為之緩頰，謂此處的「永續」，是指延續一個世代，即25年到30年。我則認為，「永續」縱非永久延續，但既已預見破產，就不能成立。

民國106年5月10日，陳先生接受廣播電台的專訪，表示以他大部分從事教職來算，退休可領10萬元左右，但改革後每月領6.3萬元，若省吃儉用是夠的。「畢竟年金本就是給退休者適宜的養老經費，而非過著豪華生活，簡樸生活對我來說，是未來追求目標」。當天，《自由時報》的電子報，披露上述的談話，標題是〈年改後月領10萬變6萬3，陳建仁：夠用了〉。

果真如此嗎？現行的《卸任總統副總統禮遇條例》第3條第1項規定，副總統享有5款禮遇，其中第2款明載：「按月致送新台幣18萬元禮遇金，並隨同公教人員待遇調整之。」請問，陳先生會放棄18萬元以上的禮遇金，改領6萬3的月退金嗎？

禮遇結束後，陳先生還可以回到中央研究院，擔任特聘研究員。畢竟，他是前任副院長，更是前任副總統，地位崇高。以他的背景，退休後擔任特聘研究員，是可以預期的，若比照李遠哲先生，將來每月支領50萬元以上。我的結論是：陳先生說的話，連自己都不相信，他既不必省吃儉用，也不知民間疾苦。身為年改召集人，年改於他何有哉？（作者為考試委員）

(中國時報)