美國優先遇上難民宣言

2018年07月16日 04:10 中國時報 盧信昌

最近在泰國引起高度關注的國際救援任務，13名身陷於黑暗洞穴裡的青少年足球隊員，當中就有3名是屬於移民身分，在泰國的制度屬於無國籍者。

兩年前由聯合國祕書處國際移民組織倡議，並通過《關於難民和移民的紐約宣言》，開始進行談判關於移民安全與福址的共同條款。當時即是基於北非之春的民主改革未竟全功，因而引發地中海沿岸逃亡潮；而歷經過傷亡慘重的偷渡豪賭之後，難民尚要能取得當地社會的接納、包容。

參與連署、談判的國家，一度達到193國，卻在2016的大選年，於美國內部傳出撤簽宣言的競選政見。去年年底，美國駐聯合國大使正式以宣言內容違反美國主權與移民法律，退出磋商談判。眾所周知，川普總統堅持於美、墨邊境搭蓋圍牆，其目的不僅要阻絕移民的進入，更可以斷掉毒品走私通道。同時，在減少毒癮的危害之後，一舉改善美國人民健康與工作能力。

2016年川普競選主軸就是要讓美國再次偉大，而其戰略指導原則，就是美國利益優先。準此指導原則，於就任之初，川普即選擇從驅逐移民與改變司法裁判下重手，再搭配明確的地理畫分，以限制回教徒申請政治庇護的資格，復以法庭的速審速決和強力掃蕩非法移民，以大陣仗驅逐出境，來降低低端移民者的企圖。

廣建邊境圍牆，既可以強化檢警的邊防與查扣能力，而查緝追繳的毒梟與人口販運的不法所得，則可以做為支付邊境圍牆的建設費用。於選戰繁雜的庶務行程之外，川普的運籌思慮周密，若能順利推展，從聯邦法庭的嚴審移民資格，到美、墨邊境的遍起高牆，攔、遣、阻、絕，一氣呵成。

於提升政府的執行力之外，還能救援查緝、自負盈虧，當真是司法實務與公共財政的一大創舉。這樣的「屯田制」，可謂環環相扣，讓人驚嘆連連。

不僅歐盟國家在內部成員之間，達成配額與移民安置，如今由192個國家參與的《全球移民框架協議》（GCM），也將在今年年底的摩洛哥回合完成多邊條約的最後表決程序。作為全球移民首選的美國，和願意張開雙手安置難民的其他國家，將各自盡心以等待公義的降臨。

（作者為國立台灣大學國際企業學系副教授）

(中國時報)