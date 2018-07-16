2018年07月16日 04:10 中國時報 張競

新任行政院發言人Kolas Yotaka堅持要使用羅馬拼音，引起社會關注與討論，其實這個取名與轉譯真是充滿各種學問，我們家每個人都遭遇過不同際遇，但從其曲折過程中，真是讓人感慨萬千。

內子當年出國留學，申請學校時就使用從中學時代就自取之英文譯名，沒想到申請護照時，譯名依據官方標準，硬就是產生誤差，後來大費周章重辦護照，才把簽證辦下。

在國外念書期間，要安排小兒出國團聚，因為小兒單名為策，為使洋人少受折騰，在申請護照時要求譯名為Chad，沒想到被主管機關櫃檯人員大打官腔硬是不准。氣得我從美國打電話至外交部某首長辦公室，提出外交部諸多首長英文姓名，質疑如此辦事豈不是州官放火，結果不到1個鐘頭就將護照如願辦妥。

至於我就從來沒正式取過洋名，看到洋朋友詰屈聱牙奮力掙扎，要把我名字念出來時，我就會說叫我姓氏與名字英文譯名頭個字母，所以洋朋友都叫我CC至今，再加上發音與娘娘腔sissy相近，大家都會莞薾一笑，但也都因此牢記不忘。

當年到美國念海軍參謀學院時，就遇上個幕僚自以為是，非要各國參訓軍官取個洋名，大家都很不以為然，但亦無奈就範，只有我不慌不忙，在姓名登記表上寫了個Sir，院長看到當場爆笑，此事隨即作罷。

不過姓名還是要講求實用，日本豐田汽車出口時，豐田本來英譯為Toyoda是比較精準，但英文是母語者，硬就是念不出來，最後還是妥協改成Toyota。美國雪佛蘭汽車有個型號叫Nova，當年在美國賣得很好，但是出口到西語系國家，卻是處處碰壁，因為在西班牙文中，其意義為no go，所以自然沒有銷路。

家母是滿族，民國之後亦將姓氏自滿語簡化為單字漢姓，移民美國後亦入境隨俗，取個洋名讓人好認。

選擇姓名如何表達，確實應當尊重，但羅馬拼音亦非原住民傳統語言，所以是否能夠將姓名表達更為精準，確實見仁見智。至於他人能否習慣，抑或可否念得正確，既然發言人本身有所堅持，就要有所寬容。當官不過是場秀，藝人取洋名比比皆是，何必在此再做文章呢？

（作者為中華戰略學會研究員）

(中國時報)