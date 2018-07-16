解決人才外流危機 只有拚經濟

2018年07月16日 04:10 中國時報 主筆室

大陸高薪爭取台灣人才到大陸工作，但台灣自己也面臨空前人才荒。美國人力資源公司萬寶華（ManpowerGroup）公布「2018人力短缺調查」，台灣人力短缺程度全球排第3、亞太地區排第2，僅次於日本，是2006年台灣列入調查以來最嚴重的狀況。近8成（78%）台灣雇主面臨僱才困難，最缺乏的5種職類是業務代表、工程師、資訊技術人員、白領專業人士和技術人員。主政者，特別是教育部門，當然應高度重視、積極謀求解決之道。人才荒固然是個危機，但從另一面看，未嘗不是改善台灣低薪困境的轉機。

「水往低處流，人往高處爬」，有能力的人才選擇待遇高、機會好的地方受聘。早期台灣大量留學生滯留美國工作，到80年代台灣經濟起飛，待遇和工作環境大幅改善，包括台積電董事長張忠謀等高科技人才，開始大量返台投入經濟發展。

2000年後，台灣政黨數次輪替，政策多變加上大陸和東南亞、印度、東歐崛起，台灣經濟受到嚴重衝擊，成長緩慢，薪資多年難漲，人才開始紛紛外流，尤其大陸經濟崛起後，台灣受限於市場狹小，企業規模難以大幅擴大，支付幹部的待遇逐漸落後於大陸和香港、新加坡，導致人才嚴重流失，包括演藝界、娛樂界、運動界及醫界、大學都吸納了大量台灣專才，賺取數倍於台灣的薪資待遇。

今年瓊斯盃籃球賽，中華隊輸日本創紀錄的40分，有人歸咎大量菁英球員投靠大陸所致，年金改革後，也可能出現大量學術菁英轉移大陸任教。

主計總處估計，台灣目前有72.8萬人出國工作，其中以大陸最多，達到40.7萬人，東南亞以11.1萬人居次，美國9.9萬人排第三。中研院幾年前早透過研究發表了「人才宣言」報告，痛陳人才外流是國安問題，但政府與企業提出的解決方案都相當乏力，問題難以解決。

事實上，解決人才外流問題最有效方法是加速經濟成長，擴大人才需求，無奈政府不僅在政治上和大陸對立，連經濟上也疏離大陸，不將大陸納為腹地，難以利用快速成長的大陸市場自我壯大。台灣奢望歐盟小國自主發展模式，殊不知歐盟小國在「經濟整合」大環境下，擁有整個歐盟腹地可以利用，台灣隔絕大陸市場，不會走向歐盟化，只會古巴化。

過去20年，台灣資本市場發達，吸引全球資金投入，企業為了吸引更多資金，策略傾向降低薪資等經營成本，提高利潤和股利股息分配，漸漸陷入薪資凍漲困境。

如果連台積電、華亞科等半導體龍頭企業的高級主管，都能被大陸以幾倍高薪挖走，就表示國內企業都是以低於國際待遇的薪資雇用人才，他們在適當時機當然要投靠重視人才、願意提出適當待遇和環境的境外企業棲息，正所謂「良禽擇木而棲」。大量人才被挖角或自行離開後，經濟會因缺少菁英幹部人才，讓成長率跟著下降，這將造成惡性循環，也讓年輕人沒有未來。

人才大量出走，造成嚴重人才荒，可能會有兩種後果：如果企業還有能力和足夠利潤，自然會以加薪方式留住和爭取人才；若企業無能力加薪，會推動企業外移到總成本更低、市場更大的地方，或直接關門退場。一般而言，當然會先用加薪的方式謀求解決，因為這是最簡便的方式，這就形成台灣加薪的契機，讓過去被低估的人才價格獲得適度調整，逐漸向下滴漏，讓全台勞工都有薪資改善的機會。政府更要以身作則，顯著提高軍公教人員待遇，否則在年金改革下，許多優秀公部門人才會陸續離開，不僅將產生行政效率低落的問題，類似「雄三飛彈誤射事件」的不良後果也可能大量增加。

而在薪資待遇普遍提高後，透過一般消費的增加，可以讓台灣經濟產生良性循環、提高經濟成長，創造出一個改善人才待遇、吸引人才回流的大環境。

人才荒的確是個危機，但只要企業爭氣、有足夠的競爭力，政府有決心拚經濟，並做出成效，就不妨正面看待人才外流問題，讓它成為帶領台灣脫離低薪的轉機。企業的存亡可以讓市場機制決定，未來的關鍵在政府是不是願意團結社會同心協力拚經濟，讓政策鬆綁、投資環境改善，提高企業投資意願。

(中國時報)