2018年07月16日 04:10 中國時報 主筆室

台電今年上半年虧損高達240億元，是經濟部轄下國營事業中唯一虧損的公司，看來電價上漲在所難免。

台電官方的說法是，燃料價格較去年同期增加，且今年夏天炎熱導致用電大增，加上配合空汙降載與減煤政策，必須增加天然氣發電，導致發電成本上升，終而承受鉅額虧損。

如果台電的說法正確，代表台電的惡夢才剛開始，因為造成發電成本上升、終而導致鉅額虧損的因素，全部都會繼續發酵，毫無改善的可能，因為國際燃料價格，還看不到明顯回檔的跡象；根據能源政策，天然氣發電比重還要持續升高；全台空汙惡化引發民眾反感，「配合空汙降載與減煤政策」必須持續。

而且，壞消息不僅止於此。綠電價格高昂，收購價格是火電的2到3倍，「高貴」的綠電完成後，台電的成本還要繼續上升。加上為了配合綠電，台電要在輸配電上投資，又要投資數百億改善饋線等。

中期來看，台電的虧損可能要持續甚至擴大，唯一止血的方式就是調漲電價，但即使調漲電價，在每次漲幅有限情況下，也未必能讓台電止血。今年4月電價已調漲過，但台電虧損依舊。

其實，台電的虧損及官方陳述的原因，已點出蔡政府能源政策的風險與問題：即使僥倖不缺電，但成本高昂，空汙惡化，電價非漲不可。

(中國時報)