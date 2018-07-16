電價惡夢才要開始

友善列印
中國時報
主筆室

台電今年上半年虧損高達240億元，是經濟部轄下國營事業中唯一虧損的公司，看來電價上漲在所難免。

台電官方的說法是，燃料價格較去年同期增加，且今年夏天炎熱導致用電大增，加上配合空汙降載與減煤政策，必須增加天然氣發電，導致發電成本上升，終而承受鉅額虧損。

如果台電的說法正確，代表台電的惡夢才剛開始，因為造成發電成本上升、終而導致鉅額虧損的因素，全部都會繼續發酵，毫無改善的可能，因為國際燃料價格，還看不到明顯回檔的跡象；根據能源政策，天然氣發電比重還要持續升高；全台空汙惡化引發民眾反感，「配合空汙降載與減煤政策」必須持續。

而且，壞消息不僅止於此。綠電價格高昂，收購價格是火電的2到3倍，「高貴」的綠電完成後，台電的成本還要繼續上升。加上為了配合綠電，台電要在輸配電上投資，又要投資數百億改善饋線等。

中期來看，台電的虧損可能要持續甚至擴大，唯一止血的方式就是調漲電價，但即使調漲電價，在每次漲幅有限情況下，也未必能讓台電止血。今年4月電價已調漲過，但台電虧損依舊。

其實，台電的虧損及官方陳述的原因，已點出蔡政府能源政策的風險與問題：即使僥倖不缺電，但成本高昂，空汙惡化，電價非漲不可。

(中國時報)

解決人才外流危機 只有拚經濟 阿貓阿狗輪流當部長

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。