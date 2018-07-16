2018年07月16日 04:10 中國時報 王尚智

民進黨地方選情低迷，執政本身並非選美彩帶，欠缺吸引力的綠營參選人不得不「憂頭角面」地在競選總部面對上門來抱怨批評的綠營基層。蔡英文最近終於勤跑地方行程了，她大聲疾呼要求支持群眾「為民進黨的經濟政策辯護」！說是要多宣傳，好讓別人知道：民進黨真正解決了台灣的經濟問題。

彷彿鄉下廟會在舞台上開演「總統講古」，說是「解決台灣經濟問題」，完全不怕天打雷劈，大概也只能說是為了自我催眠。蔡英文支持度低迷破底不是新鮮事，倘若還有自知之明，理應與她近來壓力煩躁的神情一起閉門不出戶才對。但地方大選即將邁入倒數一百天的衝刺不遠，到底是民進黨今年勝敗的「領頭羊」與「代罪羊」之間，蔡英文其實只有一種選擇。

於是從中央到地方無不「憂頭角面」的低迷氛圍中，行政院終於正式啟動了新一波「選舉內閣」的首長汰換。好幾波政策施行之後，強大民怨日增，總得要換人上陣以力求撫平。雖說外界輿論集中於葉俊榮轉任教育部長與「拔管案」的後續發展，但明眼人緊盯的奧妙所在其實是「交通部」與「內政部」兩個大位。

所謂「選舉內閣」，外行人才會傻傻當做是為了「修補民怨」所進行的人事調整，然而政治盤算的真正意圖，一向只有深入「資源預算誰來支配」才能見真章。選戰衝刺的最後100天能做啥？當然不會是為了「搏感情」，而是徹底要「撒資源」！

賀陳旦所主導的交通部，雖說政策屢屢因為他個性孤高氣傲、大小事惹人怨，但在這兩年交通部在他的嚴格緊盯之下，難得沒有常年來各局處「亂七八糟的工程項目發包」。這方面葉俊榮在內政部也有同樣忖度預算項目的謹慎。「交通」與「內政」兩大部會的首長風格，如今若從「選舉需求」的角度來看，就不免「太不上道」。

選舉一向是給地方派系「送資源」的最佳時機。幾位部長骨子裡「不懂得給地方派系甜頭、不擅長利用政策綁樁」，這對於眼下岌岌可危的民進黨選情而言，實屬一大忌諱。而這也就是為何交通部最終由陳菊人馬當中「資歷最單薄，卻最會搞政策業務」的吳宏謀出線接掌，於公於私拿公家資源來幫菊姐廣交人脈是其一大能耐。至於轄管範圍與預算規模堪稱「天下第一大部」的內政部最終竟然是由「身段八面玲瓏、擅長詭辯討好」的徐國勇升任，擺明了也就是基於他「不必揣摩、直通上意」的人格特質。

這兩位堪稱缺乏社會貢獻以及普遍敬重的新部長，豈是為了國家社會長久規畫建設的人事布局？或者說到底，就只是直面年底地方大選找來「一切老闆說了算」的馬前卒？內閣部會首長這幾年的政治地位低迷，社會聲望單薄，民間普遍覺得蔡英文政府幾乎就是什麼「阿貓阿狗」都能輪流當部長！

事實也證明連最關鍵的「教育部」，最終真的就是「怯弱的阿貓、貪婪的阿狗」接連上任下台，留下一片殘局拖延至今，而連即將接任的行政院發言人如今竟然也被揪出「酒駕」前科！過往總是把「歧視原住民」掛在嘴邊，自己卻明顯經常酒駕上路直到被抓，缺乏應有的自律與警覺的閣員，大眾該當作何感想？

(中國時報)