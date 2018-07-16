谷辣斯與江春男比一比

2018年07月16日 04:10 中國時報 高源流

這年頭，字典或政府公報沒什麼用。為了搞清楚行政院長賴清德指定的新發言人Kolas Yotaka，中文名字究竟叫什麼，該怎麼寫，還得看到了台北地方法院對她酒駕行為的判決書，才知道她叫谷辣斯‧尤達卡。

對於這位新發言人，要用什麼方式寫她的名字，我們表示尊重。她喜歡就好。如今既然看到了谷辣斯或Kolas在4年前酒駕，被法院依公共危險罪判刑兩個月的案子，我們就有點意見。

不知道賴清德怎麼考量谷辣斯的酒駕前科，究竟要繼續任命她擔任政府發言人，還是取消她的任命？但賴清德應該把兩年前江春男因酒駕辭去新加坡代表新職的例子，拿來作為決策的參考。

雖然江春男是在就任新加坡代表之前酒駕被抓，而辭去了這個地位崇高的職位，谷辣斯則是在就任政院發言人之前，被揭露出過去的酒駕前科。然而比較重要的是，江春男的0.27毫克酒測值，比谷辣斯的0.37毫克低，而且，江春男在檢察官偵查階段就獲得緩起訴，谷辣斯是被起訴送法院判刑兩個月。

法院還對谷辣斯的犯行有這麼一段批判，法院說：谷辣斯明知酒精對人之意識能力具有不良影響，酒後駕車對一般往來之公眾及駕駛人自身皆具有高度危險性，竟漠視自己安危，且枉顧公眾安全，酒後吐氣酒精濃度達每公升0.37毫克，仍駕駛自用小客車在道路上行駛，對交通安全所生之危害非輕。

法院還有一段重話說，谷辣斯還無視政府一再宣揚酒後駕車之危險與嚴重性，竟於《刑法》修正提高處罰後，仍不以為意，而於酒後駕車上路，其漠視法令之態度，實不足取。

從法院如此批判及處置來說，谷辣斯的酒駕犯行確實比江春男重。況且，谷辣斯的酒駕判刑，算是犯罪前科一件，江春男則是只犯行紀錄，不是犯罪前科。既然江春男都為較輕的酒駕行為辭去國家大使級職位，谷辣斯當然更不應該留戀這一新職。

可是，民進黨人做事是不看這個的。賴清德想要用谷辣斯，不會在意她這個酒駕前科。因此，既然谷辣斯自己都說，她以後願終身當反酒駕志工，那麼我們建議賴清德就如了她的願，讓她去當專業的反酒駕志工。

而且，這幾年來，民進黨工、公職人員的助理、子女，犯酒後駕車案件的不少，賴清德應該好人做到底，廣招民進黨內這些曾經酒駕被抓的菁英，由Kolas Yotaka領頭，組成一個「Chenbei、Chenbei、Chenbei」的千杯反酒駕志工聯盟，到處宣傳千杯可以，酒後開車不行。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)