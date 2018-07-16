兩岸不好 民進黨選情不會好

2018年07月16日 04:10 中國時報 謝志傳

民進黨於15日召開全國黨代表大會，此次的全代會似乎是為年底的選舉營造團結氣氛，衝出氣勢，而影響統獨論辯的「維持現狀」提案也遭到冷處理。其實民進黨應在此次全代會好好討論未來的兩岸政策，不該把焦點只放在年底選戰。

民進黨全代會15日下午討論黨代表許瀚升的提案，提請授權中執會根據蔡總統「維持現狀」論述，在今年提出民進黨新黨綱，取代《正常國家決議文》。

許瀚升認為，蔡英文的「維持現狀」論述，顯然是民進黨得以勝選的關鍵因素，民進黨實有必要與時俱進。但蔡英文最後裁示「不再另行處理」。至於黨代表李文正提案，反制大陸壓迫航空公司更改台灣主權企圖併吞台灣。蔡英文裁示，交給中執會研議。

顯然這些攸關兩岸發展的提案，黨中央都冷處理，反而是整場都充滿著選戰氣氛，並以最熱門的踢足球為20位縣市長候選人造勢，蘇貞昌進場時，蔡英文和陳菊都起立歡迎。蔡英文也強調要黨政全體動員起來，為改革辯護。顯見民進黨執政後還是以選舉為第一要務。

至於大家關心的兩岸問題，蔡英文強調，下一個階段，民進黨政府要鞏固兩件事情，包括鞏固台灣價值。「在中國的壓力之下，民進黨未來更必須展現堅韌的姿態。」她說，全世界都在關注，台灣能不能在中國巨大壓力之下，守住主權、守住民主自由的價值？「我們絕不屈服，也絕不冒進。」這段話反映了蔡英文「親美反中」的路線將更堅定。

第4次的連習會於13日在北京舉行，會中大陸國家主席習近平重申了以往的對台基調，也提出了四個堅定：堅定堅持「九二共識、反對台獨」、「堅定不移擴大深化兩岸交流合作」、「堅定不移為兩岸同胞謀福祉」、「堅定不移團結兩岸同胞共同致力民族復興」與「共圓中國夢」。這是習近平明白指出未來大陸對台政策的方向與做法，習的談話不僅是針對台灣民眾，尤其是針對執政的民進黨。

因為民進黨拒絕承認九二共識，採取親美日與大陸對抗的策略，讓我在外交上節節失利，兩岸外交休兵的默契不再，更讓僅有的邦交國對我獅子大開口。除了邦交國斷交外，我國際空間也大幅受限，5個非邦交國的代表處被迫改名。台灣民意基金會15日公布民調顯示，有57.8%的人認為國民黨比民進黨有能力處理兩岸關係，僅有10.1%認為民進黨比國民黨有能力。難道民眾不會將此觀感反應在年底的選票中嗎？

兩岸關係不好，台灣不會好，相信過去兩年多來，民眾已經深刻感受到此一道理。因此，民進黨的全代會實在該好好討論未來的兩岸政策，而非把焦點放在年底的選戰。

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)