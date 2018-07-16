2018年07月16日 04:10 中國時報 趙政岷

內閣改組了，一個新的團隊即將面對新的政壇未來。在台灣或全世界都一樣，為什麼政治人物的任期都不長，其實主要都出在民眾的信任不足。信任，是人際間最強大的力量，擁有信任你將無往不利，反之則處處難行。偏偏，這是一個嚴重缺乏信任的年代。

你能想像全美有多少人不相信川普總統的話？這個網路推特總統，翻臉跟翻書一樣。在全球的信用度應該比北韓統領金正恩還不如，金正恩至少說打就打、說和就和。在台灣情況也好不到哪裡，謙卑、謙卑、再謙卑的總統，兩年多來從不謙卑。退休軍公教最氣不過的是，為什麼白紙黑字的年金承諾說變就變，改得理直氣壯還不饒人。

曾服務於美國海軍、後成為聯邦反情報行為分析主管的羅賓‧德瑞克，與作家卡麥隆‧史陶斯合著出版的《如何讓人信任你：FBI頂尖行為分析專家傳授最強交心術，讓你在職場、人際及生活中擁有人人信服的深度領導力》一書，點出了其中的奧祕：信任的關鍵不在於你有多大的自信，多麼強勢地表達與說服，而是在於你能不能精通理解別人的技巧，知道對方的感受與苦處。做到如此就能取得信任，備受尊崇、甚至炙手可熱。這就是信任的力量。

這本書被美國《商業內幕》網路媒體評選為2017年最佳商業書。作者指出，要博得信任，必須先把別人放在第一位。信任別人，他們就會真誠對你；尊重別人，他們就會表現自己最好的一面。信任也會轉化為領導力，提升你與大部分人的關係，累聚出一群信任你的人，就能形成所謂的「信任族群」。在族群內的成員，彼此的目標會相結合，並且同心協心，穩步前進，更容易快速達到成功之境。這一段話，對美國與全球夥伴適用，對賴清德內閣團隊適用，對分崩離析的國民黨更適用，對每一個縣市候選人適用，甚至對才剛剛協調不出統一放颱風假的北北基市長們都適用。

書中歸納成五大信任守則分別是：

一、放下自我：讓別人做自己人生的主角，對方才會信任你。二、放棄批判：設身處地理解他人的意見、立場、觀念和觀點。三、肯定他人：尊重每個人做人處事的基本原則。四、理性至上：克制情緒化、好辯、浮誇、愛操縱或脅迫他人的欲望。五、樂善好施：除非你先信任別人，否則別想得到別人的信任。

其實所有的領導力皆來自信任。只要你看重他人的需要，大家自然會信任你，也樂於追隨你。信任的力量能把「你和我」變成「我們」，讓敵人變成朋友，讓競爭變為合作。政治人物們，希望你們都是一個值得信賴的人，如此別人也願意相信你。希望新的賴內閣是個信賴內閣，而不只是個姓賴的內閣。偏偏在這個缺乏互信的時代，信任真是個珍稀的奢侈品。

（作者為台北書展基金會董事長）

(中國時報)