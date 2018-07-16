她或他？鄭淑麗從網路看性別

鄭淑麗代表作《布蘭登》將於明年威尼斯雙年展台灣館展出。（鄭淑麗提供）

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中國時報
／台北巴黎連線報導

從街頭文化到網路現象，旅居歐洲的台灣藝術家鄭淑麗，長年關注種族、性別議題及網路文化，1998年受古根漢美術館委託創作網路藝術作品《布蘭登》，集結跨性別議題、女性主義及網路文化間的關聯，將於2019年在威尼斯雙年展台灣館展出。

男孩別哭 全球關切

鄭淑麗表示，《布蘭登》的創作靈感是來自1990年代引發全球關切的跨性別人布蘭登．蒂娜（Brandon Teena）遭到性侵與殺害事件，這起事件也被拍攝成電影《男孩別哭》。

鄭淑麗表示，她透過網路文化，探討性別議題，並進一步省思這起因性別而起的暴力事件，「在網路聊天室，只要取個不同的名字，就可以變男、變女，性別的界線變得模糊，而不同的性別在聊天室裡所遇到的遭遇也會不一樣，我藉此探討科技和身體性別之間的關聯和連動性。」

出生於1954年的鄭淑麗，自認是「數位游牧者」，在1990年代居住紐約期間，數位網絡剛興起，成為藝術家最喜愛創作的媒材之一，鄭淑麗深受這波風潮影響，也因而成為台灣藝術家以網路作為創作媒材的先鋒。

台灣網路藝術先鋒

鄭淑麗表示，當年創作《布蘭登》耗時1年，除了在數位介面上發揮，也有行為藝術表演，過去展出的方式為集結這些素材，作為數位牆呈現。明年要展出的地點為義大利普里奇歐尼宮邸，將順應其地景和歷史背景再作調整。

鄭淑麗表示，普里奇歐尼宮邸在16世紀時是監獄，「我期許作品可以有所延伸，探討這個時代的社會，如何看待監獄、如何看待罪與罰的關係，還有在不同的文化體制下，懲罰的機制又有那些改變？而現行的社會體制，是不是其實本身就是一座大監牢？這都是可以延伸討論的議題。」

在社會牢籠尋找自由

來自西班牙的哲學家普雷西亞多，將擔任本次的台灣館策展人，對鄭淑麗的作品很熟悉，他表示，鄭淑麗將許多次文化的傳統羅織在一起，從跨性別女性主義、酷兒政治到反種族歧視等，還有科幻小說的敘事、錄像及行為表演等形式。

普雷西亞多表示，「她的創作探詢什麼是自由，以及行為自由在當代社會中的真義，這次的展覽地點，正好提供一個絕佳場域，讓我們重新思考在現代社會裡，人的自主與行為受壓制的狀態，並試圖劃分於正常與異常之間的界線，想像新的解放實踐。」

(中國時報)

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