逆風少年 從藝術找回人生

2018年07月16日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

動刀弄槍，身上刺滿刺青，法務部所設立的誠正中學裡不到20歲的青少年，因為過去犯的錯，得在這裡接受保護管束，說穿了是坐牢，但更重要的意義是暫時隔離，讓這些孩子有機會思考自己的下一步。雲門舞集、差事劇團也進入法務部所設立的誠正中學，展開兩年「逆風計畫」，讓這些曾經因誤入歧途的青少年有機會接觸藝術，找回自己。

誠正中學訓育組組長江仲敏表示，這次邀請雲門舞集教武術肢體，差事劇團展現群體合作，光是一年就有學生瘦了20多公斤，基於隱私保護，他無法透露任何一點資訊，「這些孩子們身上刺龍刺鳳，但那其實是弱勢族群對自己的武裝，未來離開學校回到社會會如何我們無法得知，但我們只能希望，這兩年在學校接觸藝術，學習群體生活，讓這段期間成為他們生活中最單純的一段時光。」

江仲敏說，雲門舞集的老師第一天來上課，「老師要抱抱每一位同學才會下課，透過肢體展現愛，在藝術課萌芽，這些孩子們透過柔軟的關懷，慢慢找回自己心中的小男孩。」

誠正中學校長顏弘洺表示，目前送進來接受矯正教育的原因，第一是詐騙集團，第二是販毒吸毒，比例逐年提高，有數字顯示，未來繼續誤入歧途的高達六成，但希望透過藝術的參與，能讓這些少年朝正向發展，有更多機會走出自己的一片天。

台灣好基金會執行長李應平表示，2017年基金會獲得教育部與法務部矯正署的支持，在少年矯正學校新竹誠正中學推動「逆風計畫」，「一年來，我們看到少年們的眼神專注了，身體放鬆了，防衛解除了，心打開了。」

藝術家盧德真原本在誠正中學擔任替代役，「看到這群少年有非常大的轉變，才想要透過影像把這些記錄下來。」即日起「逆風x顯影x進行式」影像展在中山地下書街捷運第二廣場舉行。

(中國時報)