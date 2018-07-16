年過七旬 黃哲夫遊心入畫

2018年07月16日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

以傳統水墨畫為基礎，近年更引西潤中發展出半抽象、抽象的現代水墨，桃園市美術協會榮譽理事長黃哲夫的《遊心入化》個展，以71歲高齡展現自我突破蛻變的創作歷程。

黃哲夫曾於2016年獲桃園市政府文化局遴選為桃園年度水墨畫家代表，自幼便習水墨，啟蒙於來自北京的名家田繽之，高中時又師事許深洲而接觸膠彩、素描與水彩；國立藝專時期則入任傅悟教授門下，後又向中國書學院寇培深研習各體書法，期使作品透過對文人畫、書法的研習臨摩而展現雄奇氣勢與優雅飄逸。

黃哲夫自言，2006年便開始摸索、發展新形式的水墨創作，加上2012年旅美期間親睹19、20世紀西洋名畫及現代藝術後，對自己的創作亦產生了衝擊。水墨畫家戴武光便曾評價其近年作品「不論花卉、山水、更施以大量黃、綠、紅、黑、運用在寫實、半抽象、或是純抽象的表現形式中，產生了如夢幻似的節奏，像交響樂般在畫面上迴旋。」這些在傳統國畫中不輕易使用的組合，在戴武光看來之所以能在黃哲夫手中形成樂章，除了技法，他認為與黃哲夫的豁然大度、充滿自信有關。

黃哲夫亦期使作品展現台灣在地精神，年過七旬仍兩度登上玉山，多年來並縱筆於各名山大川，甚至前進偏遠離島，從寫生作品出發，再化為抽象和半抽象的新式水墨，展現他由心境出發的「遊心入化」。個展20日起於台北國父紀念館3樓逸仙藝廊展出。

(中國時報)