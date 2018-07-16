城市與叢林 印第安人兩難

2018年07月16日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

追求文明發展，還是保留自然生活？這兩者經常發生矛盾與衝突。香港作家吳煦斌小說代表作《一個暈倒在水池旁邊的印第安人》，描述一名誤闖都市的印第安人，在回歸自然與接受社會化之間擺盪。今年香港編劇何應權，將這部作品改編成同名舞台劇，探討文明與自然之間的衝突。

何應權表示，這篇小說並非以二分法區分文明與自然孰優孰劣，「而是用一種提問的方式，讓讀者自己思考，人類是如何走到現在的狀態，而這樣子的發展又有哪些優缺點，耐人尋味。」

何應權出生於1986年，畢業於香港浸會大學中文系，現就讀北藝大劇創所，曾獲台北文學獎劇本優等獎，多年前因一場大病，對生命有不同的體悟，毅然決然收掉在香港收入不錯的補習班工作，選擇來台讀書、創作，近年發表不少作品，同時也在台娶妻生子。

《一個暈倒在水池旁邊的印第安人》故事描述一座科學實驗室，某天突然出現一名昏倒的印第安人，眾人將他帶回實驗室做實驗，測試印第安人對文明生活的反應，在實驗的過程中，印第安人屢屢感到不安與不適，某天他決心逃離實驗室，重返自然生活。

何應權表示，原作的故事停留在印第安人逃離實驗室，「我則是把故事繼續寫下去，讓印第安人沒有回到原始生活，而是留在都市生活，還找了一份工作，在民族博物館擔任解說員，以自己的方式活下去。」

何應權表示，劇中印第安人的選擇，正是人類在享受過文明的便利與美好之後，無法重返自然的寫照。

(中國時報)