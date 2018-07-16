山路獨角戲 時代下的英雄

2018年07月16日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

將作家陳映真代表作《山路》搬上舞台，來自大陸江蘇的編劇劉天涯，近期改編陳映真作品，推出獨角戲《山路上》，描述在白色恐怖年代，幾位青年男女內心曾有過的革命理想與愛情。

劉天涯近年嫁來台灣定居，也在台灣發表多部作品，和何應權兩人相識於北藝大劇創所，平常兩人經常討論劇本創作。

劉天涯表示，時代總是毫不留情地向前進，將人拋諸在後，這樣的無奈，在陳映真筆下，尤其細膩，「小說裡男女所行走的山路場景，是一種象徵，說明了他們對愛情的渴慕，以及對革命的激情，這些行經的理想風景，也隨著時代洪流，早已被沖刷殆盡，在年老時回想起來，格外感傷。」

原作《山路》，描述老太太因不明原因病倒，醫師始終查不出病因，改而追問老太太究竟有何心事和祕密。最後老太太透過一封信，書寫年輕時的情人和好友，因革命思想而遭到逮捕入獄，甚至是慘死，這些事情如何衝擊她一生。在舞台劇版本裡，則是由演員康雅婷一人分飾多角，呈現這些過程。

劉天涯表示，談起大時代下被犧牲的英雄人士，男性是較被容易討論的對象，但女性也默默地作了犧牲，只是鮮少被關切，「我從小說裡讀到這名女性，是為了顧全大局，才選擇保持沉默，而這樣子的壓抑，最終還是壓垮了她。因此我選定獨角戲手法表現，讓這個角色重述每個角色的觀點，說出內心隱匿的傷痕。」

(中國時報)