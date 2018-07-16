2018年07月16日 04:10 中國時報 林淑娟 專訪

于子育（原藝名琇琴）正緊鑼密鼓排練與王彩樺主演的綠光劇團台語音樂劇《再會吧北投》，除了台語不靈光必須拚命練習，曾是錦繡二重唱的她，這次連演唱技巧都「砍掉重練」，從發聲練習、如何放鬆喉嚨等技巧從頭學過。她坦言，因為不是科班出身，沒正式學過唱歌，過去都用自己的方式唱，方法不見得對，到了綠光後，她變得更茁壯。

于子育的父親是外省人，母親是排灣族頭目的女兒，這樣的成長背景造就她一句台語都不會說，這幾年在戲劇作品中的流利台語全靠死背，這次接演純台語音樂劇《再會吧北投》，對白更是道地且艱澀，為了練台詞，同劇的王彩樺、陳竹昇等人都曾幫她錄音，讓她反覆聽，「我像練唱歌一樣反覆練台語，方宥心、林雨宣也用教唱歌方式幫我修正，提醒我要高半個音或低半個Key」。

為劇推掉6部戲約

因接演《再會吧北投》，于子育數月來推掉6部戲約，撐著幾個月排練期都沒有收入，也堅持要跟吳念真合作。她說：「表面上好像損失不少，但錢可以再賺，能來綠光學習，學到更多基礎，這是多少藝人夢寐以求的環境！這一段學習，幫助我將來不管去哪都可以適應，對我們沒學過表演的人來說更珍貴！雖然心痛，但很值得啦！」且失之東隅、收之桑榆，有燕窩廠商看上她的氣質與好形象邀請代言，她笑說，還好多了這筆代言費維生，真的很幸運！

5度當方宥心的媽

除了與初次合作的王彩樺劇中有深厚姊妹情誼，她與方宥心更5度在戲劇演母女，她第一次演大愛台戲劇時，就演方宥心的媽媽，當時兩人因同家經紀公司，每天一起在宜蘭拍戲，一起吃住、一起嘲笑對方，還一起被封「ㄎㄧㄤ ㄎㄧㄤ二人組」，鬧過一籮筐笑話，默契好到完全不需要培養，只要一個眼神就可以心領神會。她也曾在方宥心的《飛啊飛》專輯MV中友情客串演媽媽，「所以我是她5＋1次的娘！」

(中國時報)