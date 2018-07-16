關8重生 札幌開唱吸4.5萬人

關8期待來台會粉絲

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中國時報
報導溫博鈞（札幌傳真）

傑尼斯夯團「關8」夏季巡迴演唱會「KANJANI’S EIGHTERTAINMENT GR8EST」15日開跑，4萬5000人湧入北海道札幌巨蛋，札幌市區飯店全滿，巨蛋周邊交通壅塞。因主唱澀谷昴4月宣布年底退團且不參與本次巡演，這回成為6人體制的首次演出。

從開場影片就傳達著巡演「重生再出發」的主題，嬰兒搖鈴造型的手燈呼應精選輯的封面嬰兒照。少了一員的首演，連成員們都感到氣氛與以往不同，唱完了第一首歌後，錦戶亮貼心問歌迷：「大家還好嗎？說真的『他』不在還真是不習慣，今天我們就以這樣的面貌準備好為大家用力表演，希望大家也要開開心心的！」橫山裕唱完一曲後似乎「放空」，其他人叫醒他：「我們要進行下一首了！」

耍寶逗樂歌迷

唱完〈不負責英雄〉、〈意志魂〉、〈拚命向前衝進行曲〉等數首代表名曲後，全場喝采。大倉忠義問歌迷：「大家感覺還是很緊張嗎？」一旁的橫山裕拚命耍寶。丸山隆平提到自己拍吻戲時故意說：「畢竟是偶像。先經公司過濾，但基本上我是很想。」錦戶亮也搞笑說：「我前幾天去看牙醫，但我要強調並不是蛀牙，只是治療。」其他成員立即吐槽：「這些不重要！」逗笑全場。

在精彩而極具綜藝感的演出最後，橫山裕語重心長說：「澀谷昴毅然地做了抉擇，但我們今後也不會輸給他的！」整場演唱會舞台華麗而變化豐富，隨曲風呈現各種樣貌，成員們一如以往，各自帥氣彈奏樂器，將氣氛帶入高潮。

6人體制唱新曲

安田章大去年2月患腦瘤、手術後幸無大礙，面對媒體時笑容可掬，不斷鞠躬道謝。他說：「有些事還真是沒體驗過無法理解，活著就是會經歷種種，感謝成員們給我的支持。」他也提到澀谷昴的離隊雖讓很多人難過，需要時間消化，但也有相當多的人鼓勵他們6人。約2小時30分的演出最後，安可首度演唱6人體制、由人氣樂團WANIMA創作的新曲〈就在這裡〉（暫譯），在從天而降的繽紛彩帶中結束這場滿含離情、感性與希望的演出。

關8將於9月22、23日在台北小巨蛋開唱，7月22日中午12點於拓元系統售票，票價為4200、3800、2800、2200、1800及800元。

(中國時報)

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