艾莉莎如願合作艾美亞當斯

艾莉莎斯坎倫是澳洲相當受矚目的新星，年紀輕輕就與許多大咖合作過。

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中國時報
報導（洛杉磯連線）
艾美亞當斯飾演查案記者，意外發現不為人知真相。

HBO全新原創有限影集《利器》找來艾美亞當斯（Amy Adams）擔綱女主角，並由19歲澳洲新人艾莉莎斯坎倫（Eliza Scanlen）飾演艾美的妹妹，艾莉莎表示當時是導演尚馬克瓦利（Jean-Marc Vallee）與艾美親自面試她，「要不是艾美面試我，我可能不會過關吧！」

艾莉莎還在念高中時就參演澳洲人氣肥皂劇，畢業之際就拿到《利器》演出機會，她讚艾美是「難以置信地完美」：「我喜歡她的許多作品，她教我很多，有關態度、演戲方法，跟她在一起很舒服，我是美夢成真了！很希望能再一起合作。」

負面角色難度高

由艾莉莎飾演的「艾瑪」具雙重性格，在家是乖女兒，在外超級叛逆，她坦言該角個性黑暗複雜，演來有難度，但認為這負面的角色帶給她「好的影響」，「讓我學到很多，我很年輕就能演到這個角色很幸運，能對不同面向、不同人更加感同身受，以及感受世界真實面貌。」

《利器》共8集，劇中艾美亞當斯飾演有自殘傾向的記者卡蜜兒，當她回到故鄉報導兩名青少女的謀殺案時，竟發現自己與兩名被害者有很多相似之處，因此試圖拼湊出她的過去。《利器》每周一早上9點於HBO和HBO HD頻道與美國同步首播，當日晚間10點再次播出。

(中國時報)

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