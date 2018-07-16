陳雷拿QQ糖誘孫登蛋

陳雷21日將在台北小巨蛋舉辦「歡聲雷動亞洲巡迴演唱會」。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪
陳雷（後）時常陪伴3歲的孫子玩樂。（蘇蔓翻攝）

陳雷出道30年，發行超過30張專輯，從工地秀做起，以專輯《歡喜就好》暴紅，55歲的他，如今已晉級為「陳雷公」，提到剛滿3歲的孫子，他滿臉笑容說：「我會跟孫子一起騎小朋友的車子，在客廳一直繞圈圈。」他的孫子體力充沛，每次在客廳騎小車都能連續繞10幾圈，他直呼：「不要再繞圈了，爺爺的頭好暈！」

陳雷現在與家人定居台中，兒子、媳婦假日常帶孫子來家中找他，他樂得跟孫子玩耍，自認相當會陪小孩玩，孫子常會騎著小車子當司機載他，他也會假裝當乘客，「我都說要去家樂福，孫子就會跟我說『爺爺跟你收200塊』。」爺孫之間的互動，十分逗趣。

準備30首經典曲

他21日將在台北小巨蛋舉辦「歡聲雷動亞洲巡迴演唱會」，首次攻蛋的他心情小緊張，孫子知道他將登上小巨蛋，他也問孫子是否一起上台，「孫子現在很大牌，我揪他一起上台，他說不要，他想要躲起來，真的很會假鬼假怪。」不過陳雷已準備好玩具、QQ糖、200元紅包，要用這3樣小禮物，收服孫子的心，屆時祖孫將一同上台亮相，勢必將掀起演唱會高潮。

他共準備了7套華麗服裝，將在演唱會上連唱30首經典歌曲，包括〈歡喜就好〉、〈猴賽雷〉等，希望當天能以平常心表演，自然、開心地享受舞台，他表示：「大型演唱會流暢、熱鬧是最重要的。」

而他的媽媽今年76歲住在彰化西港，他透露媽媽當天會與西港的老鄰居來欣賞演唱會，已包下60部遊覽車，將組成千人加油團，一起北上力挺。「歡聲雷動亞洲巡迴演唱會」購票可洽大市集交易網、ibon售票系統等。

(中國時報)

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