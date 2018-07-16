美妝代言愛挑耐看女

肌膚之鑰全球代言人費莉絲蒂瓊斯拍攝的喀什米爾訂製脣膏視覺形象照。（肌膚之鑰提供）

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中國時報
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肌膚之鑰奢華訂製粉漾潤脣膏2.8g，1300元。（肌膚之鑰提供）
肌膚之鑰喀什米爾訂製脣膏，2000元。（肌膚之鑰提供）
肌膚之鑰光采飾妍筆2.2g，2000元。（肌膚之鑰提供）
古靈精怪的周冬雨，搶下蘭蔻品牌大使，為新品「超進化肌因亮眼精粹霜」賣力宣傳。（蘭蔻提供）
由周冬雨助攻的蘭蔻超進化肌因亮眼精粹霜15ml，2400元。（蘭蔻提供）
SK-II #BareSkinProject #我行我素國際代言人春夏素顏畫報。（SK-II 提供）

美妝代言時來運轉，第一眼美女不見得贏面就大，近來耐看型反而頗受消費者青睞。女星劉若英在接受《ELLE》專訪時就表示，她找周冬雨擔綱自己執導電影《後來的我們》女主角，「她不是一個標準美女，我不想找一個很漂亮的女生來演這個角色。就像當年張姊（張艾嘉）找我去演《少女小漁》那樣，也是因為張姊覺得我不漂亮。」

周冬雨 靠氣質搶下蘭蔻

劉若英說：「雖然周冬雨可能會恨我說她不夠漂亮，但她是很有味道的女生，不是標準的那種女生，是很耐看的。她就是跟別人不一樣，而那個不一樣是討人喜歡的。」而周冬雨更憑著古靈精怪的氣質，在原本充滿著標準美女的蘭蔻代言後宮裡，搶下了品牌大使一職。

韓星孔曉振也曾自嘲自己不是漂亮的女生，更說過，「要是每個人都那麼漂亮，那多沒意思。」同行都不認為她是第一眼美女，她卻以演技證明自己的魅力，而她也一樣是各大品牌愛用的代言人。

頂級美妝「肌膚之鑰」近期找來費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）擔綱全球代言人，她以《愛的萬物論》入圍過奧斯卡最佳女主角，也演過《星際大戰：俠盜一號》，也屬於耐看型女星；因脫俗氣質被選為代言，也是品牌的遠見投資，雖非亞洲消費者一開口就叫得出的女星，但對奢華品牌來說，她的魅力如同精品，值得被細細品味；秋冬喀什米爾訂製脣膏就以費莉絲蒂做為主視覺，讓美妝迷對她有更多的認識，進一步愛上這個品牌。

春夏 為SK-II素顏宣傳

除肌膚之鑰採取深度溝通，日系美妝SK-II則祭出天后宮陣仗，攜手6星拍攝素顏大片，以素顏圈粉，當中3位90後女星中，超殺女克蘿伊摩蕾茲、日星松岡茉優較耳熟能詳，也有透過素顏宣傳更令人廣為人知，像是電影《踏血尋梅》女主角春夏，1992年出生的她是大陸首位90後影后，在《踏血》挑戰尺度全裸演出，她認為做演員不應有底線，全新投入的演出不只獲獎肯定，更迎來代言合約。

(中國時報)

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