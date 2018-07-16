2018年07月16日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

肌膚之鑰奢華訂製粉漾潤脣膏2.8g，1300元。（肌膚之鑰提供）

肌膚之鑰喀什米爾訂製脣膏，2000元。（肌膚之鑰提供）

肌膚之鑰光采飾妍筆2.2g，2000元。（肌膚之鑰提供）

古靈精怪的周冬雨，搶下蘭蔻品牌大使，為新品「超進化肌因亮眼精粹霜」賣力宣傳。（蘭蔻提供）

由周冬雨助攻的蘭蔻超進化肌因亮眼精粹霜15ml，2400元。（蘭蔻提供）

SK-II #BareSkinProject #我行我素國際代言人春夏素顏畫報。（SK-II 提供）

美妝代言時來運轉，第一眼美女不見得贏面就大，近來耐看型反而頗受消費者青睞。女星劉若英在接受《ELLE》專訪時就表示，她找周冬雨擔綱自己執導電影《後來的我們》女主角，「她不是一個標準美女，我不想找一個很漂亮的女生來演這個角色。就像當年張姊（張艾嘉）找我去演《少女小漁》那樣，也是因為張姊覺得我不漂亮。」

周冬雨 靠氣質搶下蘭蔻

劉若英說：「雖然周冬雨可能會恨我說她不夠漂亮，但她是很有味道的女生，不是標準的那種女生，是很耐看的。她就是跟別人不一樣，而那個不一樣是討人喜歡的。」而周冬雨更憑著古靈精怪的氣質，在原本充滿著標準美女的蘭蔻代言後宮裡，搶下了品牌大使一職。

韓星孔曉振也曾自嘲自己不是漂亮的女生，更說過，「要是每個人都那麼漂亮，那多沒意思。」同行都不認為她是第一眼美女，她卻以演技證明自己的魅力，而她也一樣是各大品牌愛用的代言人。

頂級美妝「肌膚之鑰」近期找來費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）擔綱全球代言人，她以《愛的萬物論》入圍過奧斯卡最佳女主角，也演過《星際大戰：俠盜一號》，也屬於耐看型女星；因脫俗氣質被選為代言，也是品牌的遠見投資，雖非亞洲消費者一開口就叫得出的女星，但對奢華品牌來說，她的魅力如同精品，值得被細細品味；秋冬喀什米爾訂製脣膏就以費莉絲蒂做為主視覺，讓美妝迷對她有更多的認識，進一步愛上這個品牌。

春夏 為SK-II素顏宣傳

除肌膚之鑰採取深度溝通，日系美妝SK-II則祭出天后宮陣仗，攜手6星拍攝素顏大片，以素顏圈粉，當中3位90後女星中，超殺女克蘿伊摩蕾茲、日星松岡茉優較耳熟能詳，也有透過素顏宣傳更令人廣為人知，像是電影《踏血尋梅》女主角春夏，1992年出生的她是大陸首位90後影后，在《踏血》挑戰尺度全裸演出，她認為做演員不應有底線，全新投入的演出不只獲獎肯定，更迎來代言合約。

(中國時報)