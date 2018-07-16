隋棠開心吹髮時間減半

UNIX在台舉辦大中華區首個「AIRSHOT負離子頂級吹風機」發表會，更請來隋棠分享心得。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
報導
UNIX「AIRSHOT負離子頂級吹風機」共黑白2色；台灣預計9月底上市，定價可能在9000元以內。（UNIX提供）
Panasonic奈米水離子吹風機EH-NA98，星燦白，6290元；8月20日前購買送LED雙面美妝鏡。（Panasonic提供）

韓國市占第一的美髮家電品牌UNIX去年正式登陸台灣，最近再帶來全新的「AIRSHOT負離子頂級吹風機」，請來女神隋棠分享使用心得，她因為頭髮太長，每次加上擦保養品的時間，至少要花40分鐘去保養，「現在吹頭髮的時間可以大減一半，而且因為它的護髮效果，讓我連護髮油都不用擦。」

AIRSHOT負離子頂級吹風機採DC直流無刷馬達及PLASMA SYSTEM，訴求吹頭髮的同時會釋放200萬負離子，縮短50％以上乾髮時間，加上其全球首創獨家專利伸縮風嘴，以後不怕吹嘴會不小心遺失；預計9月底在台正式上市，韓國定價為300美元，台灣定價期待在9000元以內。

台灣另一熱銷的吹風機品牌Panasonic，今夏即日起至8月20日再推「夏日有禮賞」優惠，不管是吹風機、美容儀等，均享買就送LED雙面美妝鏡優惠，另外指定商品只要回函，再送價值1990元的電動牙刷，同時品牌也透露，今年年底將有全新的美容美髮家電上市，請消費者拭目以待。

(中國時報)

美妝代言愛挑耐看女 安心亞 深溝跑趴太撩人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。