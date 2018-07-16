隋棠開心吹髮時間減半

2018年07月16日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

UNIX「AIRSHOT負離子頂級吹風機」共黑白2色；台灣預計9月底上市，定價可能在9000元以內。（UNIX提供）

Panasonic奈米水離子吹風機EH-NA98，星燦白，6290元；8月20日前購買送LED雙面美妝鏡。（Panasonic提供）

韓國市占第一的美髮家電品牌UNIX去年正式登陸台灣，最近再帶來全新的「AIRSHOT負離子頂級吹風機」，請來女神隋棠分享使用心得，她因為頭髮太長，每次加上擦保養品的時間，至少要花40分鐘去保養，「現在吹頭髮的時間可以大減一半，而且因為它的護髮效果，讓我連護髮油都不用擦。」

AIRSHOT負離子頂級吹風機採DC直流無刷馬達及PLASMA SYSTEM，訴求吹頭髮的同時會釋放200萬負離子，縮短50％以上乾髮時間，加上其全球首創獨家專利伸縮風嘴，以後不怕吹嘴會不小心遺失；預計9月底在台正式上市，韓國定價為300美元，台灣定價期待在9000元以內。

台灣另一熱銷的吹風機品牌Panasonic，今夏即日起至8月20日再推「夏日有禮賞」優惠，不管是吹風機、美容儀等，均享買就送LED雙面美妝鏡優惠，另外指定商品只要回函，再送價值1990元的電動牙刷，同時品牌也透露，今年年底將有全新的美容美髮家電上市，請消費者拭目以待。

(中國時報)