李毓芬買鞋每季逾10雙

CHARLES & KEITH鉚釘挖空設計高跟鞋，價格店洽。（CHARLES & KEITH提供）

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中國時報
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CHARLES & KEITH荷葉邊手拿包，價格店洽。（CHARLES & KEITH提供）
CHARLES & KEITH編織細節鏈帶包，價格店洽。（CHARLES & KEITH提供）
李毓芬與連晨翔連袂出席CHARLES & KEITH新店開幕，對品牌均不陌生的兩人，更共同揭密自身七夕送禮定律，李毓芬穿CHARLES & KEITH天鵝絨繞踝細跟涼鞋2290元、拿皮件吊飾劍橋包2090元；連晨翔拿CHARLES & KEITH拉鍊式手拿包2490元、胸前掛著造型太陽眼鏡1890元。（CHARLES & KEITH提供）

女星李毓芬及前偶像團體SpeXial成員連晨翔，日前受邀出席新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH台中大遠百全新概念店開幕。平日就愛收藏各種鞋款的李毓芬，笑說因工作需要每季都會收藏10雙以上，鞋櫃裡不少藏品也是出自CHARLES & KEITH之手，更偏愛品牌自細節上玩出的時髦變化。

偶像出身的連晨翔，超高人氣吸引近百名粉絲在活動現場守候，透露目前單身的他，自曝很不會送女生禮物，但依照過往的經驗而言，會從小單品、小飾品下手。當兩人被媒體問到要如何度過即將到來的七夕情人節時，李毓芬馬上答：「沒情人的時候就跟別人一起過，但通常也不會特別過。」至於是否會期待收到情人送的美鞋當作禮物時？她笑回：「自己買比較快！」

而CHARLES & KEITH正式宣告進軍台中大遠百，亦為想替自己或另一半添購時尚配件的消費者們，備好最新行頭。這個品牌於全台開出的第2家專門店，維繫一貫時髦形象，於新店中搶先2周上市的秋季鞋履、包款，以1980年代復古元素為靈感，打造出帶低調、簡約的摩登個性。

(中國時報)

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