馴馬記

BMW M5有著豪華房車的優雅身形，但在細節處充滿極致性能表現的特徵，售價698萬元，圖為M5 Racing Package版，採20吋M雙輻式輪圈、M運動化排氣系統、Individual麂皮車內頂蓬等，售價725萬元。（BMW提供）

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中國時報
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V8雙渦輪增壓引擎將引擎室塞得滿滿，上有碳纖維飾板。（陳大任攝）
方向盤上紅色按鍵可以記憶並隨時啟動自訂的操控模式。（陳大任攝）
排檔桿可轉換手、自排及運動模式，並可調整換檔速度。（陳大任攝）

曾經聽一位騎師告訴我，「如果馬騎不好或馬不聽指令、絕對不是馬的問題，一定是人的問題。」最近試到兩款性能強悍的跑車BMW M5、FORD MUSTANG V8 5.0L，前者家教嚴謹，看似謙謙君子，其實兇猛無比；後者擁有半世紀血脈傳承，依然狂放不羈。我得承認，我無法駕馭這二台車。

這二台車給予我很不同的體驗，如果你上BMW官網看看他們對M5描述是「形於優雅與性能的平衡。更甚以往的強勁動力...全新BMW M5強大的600匹馬力引擎搭配創新的M xDrive跑車化可調式四輪傳動系統，讓駕駛掌握無比的動力、精準度與靈活性」。再回頭看看FORD對MUSTANG的描述：「美式傳奇，釋放真自我」。前者顯得謹慎，試圖展現自己的深度；後者散發著一股傲氣，不囉嗦。

BMW M5 看似謙謙君子 其實兇猛無比

先說BMW M5，官方數據顯示，它可以在3.4秒內從靜止加速到100km/h，極速高達305km/h。想想看，如果有天你聽到住在台中的車主抱怨，「不過是上台北華山市場吃阜杭豆漿，排隊時間比開車還久。」但這可能是真的。

對我來說，M5最令人驚豔的是它提供車主極為細膩的個人化設定，不僅僅是一般車款給予「Eco、Normal、Sport」這樣簡單的設定，你可以決定引擎給你Efficient、Sport、Sport Plus等不同動力輸出；從4WD、4WD Sport、2WD選擇當下想要的傳動模式；方向盤有Sport Plus、Sport和舒適模式3種手感；排檔頭上還有極少見的換檔速度選項，單單是這樣子，就能組合出各式各樣的操控特性，人車之間相互磨合、學習的歷程會變得相當有趣。

M5方向盤上兩枚紅色的M1、M2按鈕特別搶眼，有點像是電玩的組合快捷功能，你可以把各項設定偏好組合起來，長按一下就完成設定，轉換模式時，不必再一一尋找組合。例如可以把M1設定成最溫和舒適的「上班模式」、「載老婆模式」；M2則是想像空間更大的「下班模式」、「享樂模式」。

還是得提一下試車過程，由於時間短暫，只能在台北近郊跑一下山路，不巧的是我選擇彎小路窄的觀音山，感覺綁手綁腳、施展不開，也許對我而言，它更適合在北宜或濱海公路上奔馳。

(中國時報)

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